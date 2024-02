Vacanze al Mare: prenota in anticipo e risparmia | 3 spiagge da non perdere in Romagna

Inizia a pensare alle tue vacanze e, per questa estate, scegli le spiagge della Romagna: noi ti consigliamo quelle da non perdere.

L’estate è sempre più vicina e, con il pensiero, potresti già essere sdraiato sulla spiaggia, con il suono delle onde del mare che ti culla e i raggi del sole che scaldano la tua pelle. Non c’è niente di più bello per rendere migliore il nostro umore, perché il mare cura ogni problema. Tuttavia, se ti riduci sempre all’ultimo minuto, potresti vivere con stress e ansia le vacanze.

La tua destinazione va prenotata per tempo, in modo tale da avere la possibilità di organizzarti con calma e nel meglio dei modi. Inoltre, prenotando in anticipo, potresti anche risparmiare notevolmente, il che non guasta mai. Spesso e volentieri, quando pensi alle vacanze, hai in mente le mete estere più gettonate, ma in estate è l’Italia ad avere la meglio, con le sue acque cristalline e la sabbia dorata.

In particolare, in Romagna potrai trovare 3 spiagge che non puoi assolutamente perdere. Ebbene sì, qui non solo potrai godere di un mare da favola, ma potrai anche assaporare i gusti della tradizione a tavola. Cibo e relax sono la giusta combo per una vacanza indimenticabile. Scopri le spiagge che ti consigliamo e prenota subito il tuo viaggio, per non farti trovare impreparato.

La magia della riviera romagnola

Scegliere, tra tutte, le tre spiagge da non perdere della riviera romagnola non è affatto semplice, perché questa zona è davvero ricca di gioiellini tutti da scoprire. Per quanto riguarda le spiagge private, tutti gli stabilimenti offrono bagni ampi, con tanto di cabine e docce calde. Inoltre, per chi non ama stare fermo sul lettino, ci sono anche campi da gioco, spazi da gioco, un’animazione che coinvolge sia adulti che bambini, bar, dj-set e molto altro. Sono, insomma, spiagge in grado di accoglierti dalla mattina fino alla sera, fornendoti ogni tipo di servizio e intrattenimento.

Tuttavia, c’è chi preferisce la tranquillità, la privacy e sceglie le spiagge libere. In questo caso, sappi che la scelta è molto ardua, perché sono tutte fantastiche, ma noi ne abbiamo selezionate tre, per rendere più facile la tua ricerca per la vacanza perfetta. Vieni a vedere quali sono.

Consigli per gli amanti delle spiagge libere

Uno dei luoghi più famosi dove, oltre alle spiagge private, con stabilimenti super accoglienti e attrezzati, potrai trovare delle spiagge libere di tutto rispetto, è Rimini. Insieme a Riccione, è forse una delle mete più scelte per le estati Made in Italy. La spiaggia libera si trova in piazzale Boscovich, vicino al porto canale. Nonostante si tratta di un luogo in cui l’ingresso è gratuito, viene comunque offerto un campo da bocce per divertirsi e trascorrere qualche ora di svago e un servizio gratuito di sedia mare, per le persone diversamente abili. Oltre a Rimini, anche Cattolica è molto rinomata come località e anche qui puoi trovare una delle spiagge da non perdere in Romagna.

Infine, Cesenatico, con la sua spiaggia libera delle Tamerici. La zona è circondata da molto verde, con gli alberi tamerici, potati con la classica forma degli ombrelloni. Le passerelle sono state realizzate con materiale di recupero e la spiaggia offre diversi servizi, come deposito biciclette, docce e spogliatoi, tutto nel pieno rispetto dell’ambiente. Qui, potrai avere un contatto diretto con la natura e con il mare e vivere la tua vacanza a 360 gradi. Ricorda che, prenotando in anticipo, potrai risparmiare, quindi non aspettare oltre.