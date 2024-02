Pranzi e Cena a metà prezzo: tutti hanno questa App | Scaricala e risparmia subito

Volete sapere come risparmiare a pranzo e a cena grazie all’utilizzo di un’app? Sappiate che a Bologna ce l’hanno quasi tutti, motivo per cui vi conviene prendere esempio per “fare economia”.

Viviamo in una realtà dove una parte di mondo ha troppo e spreca e nell’altra parte c’è gente che ancora muore di fame e di sete. Questo paradosso è scioccante, soprattutto perchè nel 2024 pare non essere cambiato quasi nulla. In base al luogo in cui si vive, il cittadino pensa di conseguenza, in quanto in alcuni Stati è stato constatato quanto il cibo ancora oggi, venga sprecato e anche buttato, mentre in altri, sono grati se ricevono un ciotolino di riso in più.

Questo scenario, riporta alla storia/leggenda che ruota attorno all’Isola di Pasqua e all’estinzione del popolo dei Rapa Nui, proprio perché avendo estirpato anche l’ultimo albero presente, non avevano più risorse per sopravvivere. A prescindere dal fatto che questa teoria sia ancora oggi messa in discussione, ma comunque la popolazione dovrebbe tenerla in considerazione. Fortunatamente, è stata creata un’app che permette non solo di risparmiare i pranzi e le cene, ma è anche un ottimo metodo anti-spreco per tutelare le nostre risorse. I bolognesi sono tra i primi posti per l’utilizzo di questa app, vi consigliamo di seguire il loro esempio.

L’app per risparmiare durante i pasti

Volevamo iniziare col raccontarvi l’origine di questa fantastica app, che lentamente, sta finalmente avendo successo anche qui in Italia. E’ nata nel 2015 in Danimarca e l’obiettivo dei suoi creatori era quello di trovare un modo per evitare lo spreco alimentare. Scaricando l’app sul proprio dispositivo, si possono vedere, mediante geocalizzazione, tutte le attività aderenti all’iniziativa. Parliamo di bar, ristoranti, hotel, supermercati e molti altri ancora.

In pratica, attraverso la selezione di una “magic box“, voi potrete selezionare l’articolo e pagarlo direttamente online, andando poi a ritirarlo all’orario prestabilito. Con questo metodo, voi otterrete cibo sempre fresco e vario a prezzi ridotti e gli esercenti, riusciranno a vendere il cibo invenduto della giornata, in modo da non doverlo buttare, evitando così un inutile spreco. L’applicazione finora è presente in 15 Stati, speriamo che piano piano, possa arrivare ovunque, in quanto l’iniziativa non solo è lodevole ma funziona.

Il progetto anti-spreco

Adesso che abbiamo ottenuto la vostra attenzione, possiamo svelarvi il nome di questa straordinaria app, che vi permette di ottenere a prezzi ridotti i pranzi e le cene. Stiamo parlando di Too Good To Go, la quale è approdata in Italia già da diverso tempo. Tra le prime città che hanno abbracciato questa modalità c’è Bologna, la quale ad oggi è attiva in oltre 300 servizi commerciali della zona, vendendo più di 90.000 “magic box”.

Sperando che con questo articolo, anche le altre città d’Italia possano eguagliare i dati dei bolognesi, vi consigliamo vivamente di scaricare l’app, Too Good To Go e iniziare così non solo a risparmiare ma anche ad evitare inutili sprechi alimentari.