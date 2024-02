All you can eat Pizza: in questi locale devi dire stop al giro pizza | É troppo buona

Valanghe di pizza a non finire a Forlì, paga un prezzo fisso e puoi mangiarne quanta ne vuoi: è buonissima.

La pizza è una delle specialità italiane più conosciute all’estero insieme alla pasta, eppure fuori dall’Italia è molto difficile trovare un ristorante che la faccia proprio nello stesso modo.

In Italia la pizza è un prodotto all’ordine del girono, spesso un sostituto e una soluzione quando né tu né il tuo partner volete cucinare: ordinare la pizza, insomma, è una consuetudine.

Spesso, però, per i più affamati, una potrebbe non bastare: ci sono dei locali che hanno capito che una formula vincente può essere l’all you can eat proprio di pizza, che soddisfa anche i più golosi.

Uno di questi che fa un’ottima pizza si trova proprio a Forlì: scopriamo come si chiama e quanto costa un menù all you can eat di pizza per un sabato sera perfetto.

Nessuno limite al gusto

Parliamo del locale Pizza Club No Limits che fa della sua forza il gusto e la quantità della pizza, proponendo dei menù senza limiti con bevande e dolce finale.

Pizza Club No Limits offre tre proposte differenti: una da 18 euro, una da 20, una da 23 euro per i più affamati e soprattutto assetati, visto che la tariffa è dovuta proprio alla grandezza diversa della bibita.

Una serata no limits…ma con criterio

I gusti delle pizze presenti da Pizza Club No Limits sono davvero moltissimi: sono presenti sia i gusti della tradizione, dalla marinara alla capricciosa, che gusti diversi dal solito, innovativi, che possano stupire il vostro palato e regalare anche una esperienza nuova in ambito gastronomico.

La politica del locale è proprio senza limiti: a un prezzo fisso è possibile ordinare tutta la pizza che volete, ad una sola condizione. Quella di evitare gli sprechi. Questa è una “clausola” importante a cui fare attenzione, e più che giusta visto la scarsità di risorse e generi alimentari in certe parti del mondo e visto il lavoro delle persone che sono presso il locale: un lavoro che non deve essere ignorato, ma al quale deve corrispondere un senso. Tutto questo è presente sul menù della pizzeria, che applica una sanzione per ogni fetta avanzata di pizza qualora i clienti iniziassero a esagerare.