Antonella Clerici su tutte le furie dopo l’affronto spudorato: “Spero sia uno scherzo!”

La conduttrice più amata dagli spettatori Rai senza freni di fronte a una mossa che sembra fatta apposta per farla uscire di testa.

Il mondo dello spettacolo non concede errori, e non perdona: lo sanno bene attori ed influencer, ma anche i soggetti meno “sospetti”, come i conduttori.

Antonella Clerici, per esempio, di recente ha rilasciato una dichiarazione che ha sconvolto gli spettatori e gli appassionati di gossip.

Sessant’anni e una carriera ventennale sulle spalle, Antonella è riconosciuta come uno dei volti più familiari e di conforto per grandi e piccini, grazie alla sua conduzione di programmi come “La Prova del Cuoco” e “Ti lascio una canzone”.

Ma neanche la dolce Antonella è disposta a perdonare tutto, ed è evidente che inizi a sospettare di essere finita al centro di una cospirazione…

Il suo mondo fatto di televisione e musica

Abbiamo già menzionato per quali ragioni sia famosa Antonella Clerici. Alcuni sarebbero disposti a definirla la regina della televisione Rai nella fascia pre-pomeridiana, data la sua costante presenza con programmi di cucina, ma la carriera di Antonella spazia in ambiti molto più diversificati, che l’hanno portata in più occasioni anche sul palco più ambito della televisione italiana, quello dell’Ariston: Antonella ha infatti condotto il Festival di Sanremo in ben due occasioni, nel 2005 e nel 2010.

Sempre in ambito musicale, Antonella Clerici si è distinta in anni recenti per la sua partecipazione a “The Voice”. Atterrato dall’Olanda nel 2013, “The Voice” si struttura come un talent show in cui i giudici, nella fase preliminare di selezione, sono tenuti ad ascoltare i partecipanti senza vederli, in modo da poter dare un giudizio privo di bias. Antonella è stata una delle protagoniste assolute della giuria di “The Voice Kids” e “The Voice Senior”, le edizioni rispettivamente dedicate ai giovanissimi, tra i 7 e i 14 anni, e i più anziani over 60. Ed è proprio in merito a quest’ultima edizione del programma che Antonella ha qualche appunto da fare…

Indignata al solo pensiero che vogliano emularla (di nuovo)

Il successo di “The Voice” è innegabile: la formula funziona, intrattiene e crea emozioni e aspettative. Come ogni formula vincente, è inevitabile che prima o poi venga copiata; sembra questo il caso di “Io Canto”, programma di casa Mediaset a conduzione di Gerry Scotti che riprende sotto molti aspetti le modalità di “The Voice”, a partire dalla sua natura di talent canoro per dilettanti. E Antonella se n’è accorta: in un’intervista di recente rilasciata al settimanale Chi, posta di fronte all’ipotesi di un’edizione Senior di “Io Canto”, ha risposto sconvolta.

“Spero sia uno scherzo, perché sarebbe il colmo. Ai tempi di ‘Ti lascio una canzone’ hanno fatto ‘Io Canto’; poi, dopo che ho fatto “The Voice Kids”, loro hanno ripreso con “Io Canto” dopo anni (di scomparsa dal palinsesto). Se fanno i Senior è uno scherzo“. Come darle torto? La somiglianza tra i due programmi è innegabile, dal format ai nomi, entrambi ispirati ad un brano famoso della musica italiana. Che Gerry Scotti e team abbiano finito le idee e si limitino a copiare la verifica dalla “secchiona” della classe? Tolte le ipotesi, rimane solo l’evidente amarezza di Antonella Clerici, con cui risulta difficile non empatizzare.