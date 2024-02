Musei Gratis: scegli la tua data a Bologna | Ticket free per tutti

Bologna promuove una iniziativa fantastica in ambito culturale: basta scegliere la data che preferiamo per i musei gratuiti.

In questo periodo la cultura è soggetta a diversi incentivi da parte dello Stato, che intende promuovere le visite da parte dei cittadini e dei turisti alle bellezze locali e alle istituzioni culturali che contengono le opere più belle dell’antichità, della modernità e della contemporaneità.

Sfortunatamente la tendenza generale porta maggiormente le persone presso luoghi come i centri commerciali, dei luoghi (o non luoghi) utili quasi solamente – eccetto per quelli che contengono al cinema – ad acquistare oggetti e non ad affrontare e interiorizzare esperienze arricchenti.

Il centro commerciale è un simbolo del decadimento dell’importanza culturale nei nostri tempi, che corrisponde a un inevitabile abbassamento di interesse nei confronti dell’arte, dell’architettura, e di tutte quelle espressioni umane che identifichiamo con il concetto di cultura in senso generico.

Fortunatamente, però, l’iniziativa dei musei gratis sembra invogliare i residenti a passare un weekend diverso dal solito: invece che a pulire casa o a fare acquisti, molti si sono recati presso queste meravigliose strutture promotrici di cultura. Vediamo come fare per approfittarne a Bologna.

Musei gratis: come sfruttare l’opportunità

Ci sono alcuni musei nella città che sono completamente gratuiti tutto l’anno! Questi musei sono elencati sui siti istituzionali del Comune, nella sezione che si occupa delle strutture museali: tra questi vi sono il MAST, la Casa Morandi, il museo Tolomeo e molti altri.

Le entrate gratuite presso i musei solitamente a pagamento, invece, sono decretate direttamente da un decreto ministeriale emanato nel 2019: vediamo come funziona.

Le entrate gratuite

L’accesso gratuito ai musei e ai siti archeologici statali è previsto nelle prime domeniche di tutti i mesi a partire da ottobre fino a marzo.

Nello specifico, le date del 2024 sono le seguenti: Domenica 7 gennaio, Domenica 4 febbraio, Domenica 3 marzo, Domenica 7 aprile, Domenica 5 maggio, Domenica 2 giugno, Domenica 7 luglio, Domenica 4 agosto, Domenica 1° settembre, Domenica 6 ottobre, Domenica 3 novembre, Domenica 1° dicembre. A Bologna, in particolare, le entrate gratuite sono le medesime anche per i Musei Civici, come il Museo Civico Archeologico. Inoltre, ancora per i Musei civici della città, era stato istituito un “open day” annuale, che può comprendere un solo giorno o l’intero weekend: l’iniziativa era stata sospesa a causa della pandemia, e speriamo venga ripristinata nel 2024.