Mici e bebè, se li lasci insieme rischi l’impensabile | Il video sconvolgente: “Mette i brividi!”

Il pianto di un bambino, un gatto che si avvicina alla culla, poi… accade qualcosa di assurdo. Ecco cosa mostra il video virale.

Diciamocelo: chiunque possieda un gatto può ammettere candidamente di trattare il proprio compagno felino come un vero e proprio cucciolo di casa.

I gatti, animali erroneamente considerati schivi e anaffettivi, sono in grado di regalare emozioni ed empatia ai propri padroni.

Ma cosa succede quando il gatto non è più l’unico “bimbo” di casa? Come interagiscono con un bambino appena nato?

La risposta è sorprendente, e ce la rivela un video divenuto virale sul social media TikTok.

Un video virale mostra le interazioni tra gatti e bambini

Ventuno milioni di visualizzazioni e più di un milione di like: sono questi i numeri da capogiro del video postato dall’account TikTok “potinhzh3fh” che, come molti altri sul web, si pone l’obiettivo di condividere storie toccanti o interessanti sugli animali e il loro modo di interagire con gli esseri umani. Il video postato ha fatto il giro del web, e mostra una compilation di clip dove gatti di varie età condividono lo schermo con bambini neonati o in età infantile.

E se mai avessimo avuto bisogno di una conferma definitiva che sfatasse il mito del gatto come animale incapace di dare affetto, è proprio nel video di “potinhzh3fh”, che si apre con il pianto disperato di un bambino nella culla, a cui un gatto si avvicina con fare circospetto, per poi avvicinarsi a lui e acciambellarsi ai suoi piedi per donargli conforto e calore. Da lì è un tripudio di amore: gatti che giocano coi bambini, che stanno loro accanto, che scherzano e non reagiscono mai in maniera negativa o violenta anche ai gesti più sconsiderati – particolarmente divertente è la clip di un bambino che ride a crepapelle mentre il gatto risponde al suo tentativo di “fare la lotta”, senza graffiarlo o fargli del male. Ma perché i gatti sono i compagni perfetti per i bambini piccoli?



Una lezione di vita in età infantile

L’esperienza di prendersi cura di un animale offre ai bambini preziose lezioni sulla responsabilità e sull’empatia. Attraverso attività come alimentare il gatto, pulire la lettiera e pettinare il pelo, imparano l’importanza di mantenere abitudini, di essere orgogliosi del proprio lavoro e di prendersi cura della salute di un essere vivente. I gatti, in particolare, insegnano la pazienza, richiedendo un rispetto dei loro tempi e spazi. Questa interazione non solo sviluppa competenze sociali, ma anche una sensibilità verso il benessere degli altri.

Inoltre, la presenza di animali domestici come i gatti può contribuire al benessere emotivo dei bambini, offrendo loro conforto e compagnia. Insegnare ai bambini a comprendere e rispettare gli animali li prepara a essere individui compassionevoli e attenti, e permette loro di godere dei molteplici benefici di questa preziosa relazione.