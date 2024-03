Cane, se dorme troppo e dimagrisce improvvisamente non perdere un secondo: è in atto un’infezione gravissima

Se il tuo amico a quattro zampe smette di mangiare potrebbe essere vittima di un parassita: ecco cosa devi fare.

Nel mondo degli animali domestici, la salute dei cani dovrebbe essere una priorità costante per i proprietari premurosi.

Anche i segnali più apparentemente innocui possono celare gravi problemi; la perdita di peso e l’eccesso di sonno, per esempio, possono essere sintomi di un’importante infezione o malattia.

Per quanto il consulto veterinario sia fondamentale e consigliato, conoscere la natura di questa infezione può portare alla prevenzione e alla cura dell’animale in caso di urgenza.

Ecco di che genere di malattia si tratta: a causarla è un parassita, e può portare alla morte del nostro fedele amico a quattro zampe.

Una minaccia silenziosa che dobbiamo imparare a combattere

Si chiama Leishmaniosi, ed è una malattia grave causata da parassiti del genere Leishmania, diffusa in molte parti del mondo, in particolare nel bacino del Mediterraneo. Pur essendo il cane l’ospite più importante, la malattia può colpire anche gatti, roditori, animali selvatici e persino gli esseri umani. La trasmissione avviene attraverso un vettore noto come flebotomo o pappatacio. All’interno del flebotomo, il parassita si sviluppa da una forma immatura (promastigote) a una forma infettante, che viene poi trasmessa all’ospite vertebrato attraverso il pasto di sangue. Una volta nel corpo dell’ospite, il parassita matura ulteriormente, diventando amastigote e replicandosi all’interno delle cellule del sistema immunitario.

Il modo in cui la malattia si manifesta dipende in larga misura dalla risposta immunitaria dell’ospite. Nei casi in cui il sistema immunitario riesce a distruggere il parassita, i sintomi possono essere minimi o del tutto assenti. Tuttavia, se la risposta immunitaria comporta la formazione di anticorpi che reagiscono con il parassita, possono verificarsi danni tissutali significativi. I sintomi della Leishmaniosi possono essere vari e includono segni sistemici come letargia, perdita di peso e ingrossamento dei linfonodi, oltre a sintomi cutanei, oculari, renali, gastrointestinali e neurologici. La diagnosi della malattia richiede una combinazione di esami clinici e di laboratorio, compresi esami del sangue e delle urine.

Prevenire sarà sempre meglio che curare

La prevenzione è fondamentale per contrastare la diffusione della Leishmaniosi. Poiché il flebotomo è attivo principalmente nelle ore crepuscolari durante la stagione calda, limitare le uscite del cane in queste ore e utilizzare antiparassitari repellenti topici può ridurre il rischio di trasmissione. Tuttavia, questi metodi non offrono una protezione completa, quindi possono essere integrati con trattamenti immunomodulatori.

Negli ultimi anni, c’è stata un’attenzione crescente verso lo screening sierologico dei cani per la Leishmaniosi, seguito dalla vaccinazione dei soggetti non infetti. Il vaccino attualmente disponibile ha dimostrato di essere sicuro ed efficace, aumentando significativamente la protezione contro la malattia. Per questa ragione, se vivi in una zona particolarmente calda o hai un giardino, informarti con il tuo veterinario circa le modalità previste potrebbe essere una scelta saggia: il tuo cane te ne sarà grato.