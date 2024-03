Fedez fuori controllo dopo la bordata volgare su Chiara: “Dimmelo in faccia che te la sc*pi!”

In queste ore Fedez è scoppiato sui social come non mai. È stata un battuta volgare su Chiara ad averlo fatto impazzire.

A partire dal Pandoro Gate, continuando poi con la presunta recente separazione di Chiara Ferragni e Fede, nelle ultime settimane non si è sentito parlare d’altro che della coppia. In queste ore però, ad aver attirato l’attenzione e mediatica, è stata proprio una discussione di Fedez con un utente di Instagram. Quest’ultimo sembrerebbe aver fatto una battuta molto volgare sulla sua ormai ex moglie che ha fatto impazzire il rapper. Ma ecco nello specifico cosa è accaduto.

Che Fedez sia un carattere molto particolare e non troppo semplice lo abbiamo ormai capito. In queste ore però l’uomo è proprio scoppiato come non mai.

D’altronde Federico sta vivendo un momento non troppo semplice della sua vita (vista la presunta separazione con Chiara) e sicuramente non ha alcuna voglia di essere infastidito. Purtroppo però, un utente di Instagram ha deciso di provocarlo con delle affermazioni per niente piacevoli e divertenti. Dopodiché, tutti gli screenshot e le registrazioni audio sono immediatamente divenuti virali.

Ma scopriamo insieme nello specifico cosa è accaduto e perché Fedez ha sbottato come non mai!

La spiacevole vicenda di queste ore

Un ragazzo, in queste ore, ha deciso di pubblicare una storia su Instagram in cui insultava pesantemente il rapper. Dopo averlo taggato, Fedez ha dunque letto le terribili parole che citavano frasi del tipo: “Adesso rido mentre la tua vita va a rotoli.. tra poco mi s****o Chiara Ferragni, mentre Leo e quell’altra mi chiamano Papà.” Purtroppo il rapper è cascato in queste tristi provocazioni dell’hater ed ha deciso di rispondergli a tono, invitandolo addirittura ad un appuntamento per incontrarsi.

Ma non è finita qua, perché Fedez gli ha addirittura mandato un audio, il quale ci conferma che non si trattava di una conversazione fake.

Le parole di Fedez contro questo profilo utente

Dopo quindi averlo invitato a dirgli il suo indirizzo di casa per incontrarlo, questo profilo utente ha deciso di pubblicare sui social tutte le conversazioni (con frasi provocatorie annesse). Da una registrazione schermo emerge inoltre un audio in cui si può sentire tutta la furia del rapper: “Ci vediamo dai.. dimmelo in faccia che ti s****i mia moglie!” Inutile dire che tutti quanti, nonostante i tanti difetti del rapper, hanno deciso di appoggiarlo e di criticare fortemente chiunque gli abbia detto quelle parole.

E tu invece da che parte stai? Credi che Fedez non abbia compreso l’ironia o che, effettivamente, certe battute non hanno alcun senso?