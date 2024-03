Giancarlo Magalli, arriva la profezia funesta del conduttore: “Una trappola mortale”

In queste ore Giancarlo Magalli durante un’intervista ha fatto una previsione non indifferente. Ecco quale.

Giancarlo Magalli è senza ombra di dubbio un volto abbastanza conosciuto del piccolo schermo. Tuttavia, dopo essersi ammalato negli ultimi anni, l’uomo ha raccontato di essere stato rimpiazzato facilmente dalla Rai. Ma ecco nello specifico tutto lo sfogo dell’uomo fatto durante un’intervista per il Corriere e la sua profezia funesta che riguarderà la televisione nei prossimi anni.

Tutti quanti conosciamo benissimo il mitico Giancarlo Magalli, conduttore televisivo di moltissime trasmissioni popolari.

L’uomo, però, negli ultimi anni, ha dovuto combattere con un brutto linfoma, il quale lo ha inevitabilmente allontanato dalla televisione. Durante questi diciotto mesi di cure e di lotta per la vita, Magalli è però stato sostituito nel palinsesto televisivo Rai. L’uomo ha deciso di sfogarsi e di raccontare tutti i suoi desideri proprio durante una recente intervista con il Corriere. Evidenziando come i suoi 60 anni di fedeltà alla Rai non gli siano in realtà serviti a niente.

Ma scopriamo insieme nel dettaglio le parole del conduttore televisivo che hanno emozionato tutti quanti.

L’intervista di Giancarlo Magalli e le sue parole su Giorgia Meloni

Giancarlo Magalli ha raccontato della triste malattia che si è ritrovato a dover combattere e di come, durante quel periodo, tutti i suoi programmi Rai siano stati dati a qualcun altro. Dopodiché ha spiegato di non desiderare programmi in prima serata, ma che si sarebbe accontentato anche di una seconda serata. Proprio per questo Magalli ha deciso di contattare Giorgia Meloni, una sua cara amica, per potergli chiedere aiuto e trovare finalmente una rubrica da condurre. La Premier gli ha dunque lasciato il contatto di Giampaolo Rossi che, nonostante ciò, ha ignorato la sua richiesta di avere un appuntamento.

Oltre però a questa triste situazione, Giancarlo ha rilasciato una profezia sul festival più famoso d’Italia: quello di Sanremo.

La domanda sul Festival di Sanremo

Durante l’intervista gli è stato poi chiesto se volesse condurre il Festival di Sanremo, come rivincita dopo questo periodo di pausa. Magalli ha però deciso di rispondere così: “Sarà una trappola mortale! Dopo i cinque anni di Amadeus un punto di share in meno potrebbe significare un flop.” Questa riposta di Giancarlo ha spiazzato tutti quanti ed è stata un giusto punto su cui riflettere.

Si tratta di una profezia funesta o semplicemente di una paura del conduttore? Chi vivrà vedrà!