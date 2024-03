Jo Squillo in lacrime: l’annuncio è troppo forte | Tutti le si stringono intorno

L’annuncio che ha fatto scoppiare a piangere la mitica Jo Squillo. Tutti i fan le sono stati accanto in queste ore durissime.

Jo Squillo è senza ombra di dubbio uno dei volti più conosciuti dello spettacolo italiano. Proprio per questo, la donna conta diversi follower anche sui social, con i quali ama condividere ogni suo momento. In queste ore è divenuto virale un video che la ritrae in lacrime dopo una notizia ricevuta. Inutile dire che tutti i fan della cantante hanno deciso di mostrarle il loro sostegno e starle quanto più vicino possibile. Ma scopriamo nel dettaglio cosa è accaduto e perché tutti quanti ne stanno parlando.

Jo Squillo è la paladina per eccellenza della moda, del piccolo schermo e persino della musica.

Dopo una sua recente apparizione come concorrente al Grande Fratello VIP, la donna ha continuato a frequentare assiduamente le sfilate di Parigi, Milano e New York. Oltre però ad essere particolarmente seguita nel piccolo schermo, Jo Squillo è anche super attiva sui social, nei quali ama condividere anche tutti i momenti no della sua giornata. Ad aver attirato l’attenzione delle persone è stato però un video pubblicato da Jo mentre piangeva disperata.

Sembrerebbe che questa sua reazione sia stata scatenata da un annuncio decisamente forte. Ma scopriamo insieme nel dettaglio cosa è accaduto.

La notizia che ha fatto piangere Jo Squillo

Il video in questione la ritrae in ginocchio davanti ad una televisione, mentre si avvicina le mani al volto e comincia a piangere. La cantante è decisamente emozionata e continua a ripetere sottovoce: “L’ha firmato, l’ha firmato!” I fan della donna non hanno capito immediatamente la motivazione delle sue lacrime, ma dopo qualche secondo è stato subito chiaro. Jo Squillo si è emozionata per la notizia del trasferimento in Italia di Chico Forti dagli Stati Uniti.

Una storia che ha interessato gran parte degli italiani e che ha fatto gioire moltissime persone.

Il caso Chico Forti che ha emozionato tutti quanti

Chico Forti è infatti un ex velista italiano che, nel 2000, è stato ritenuto colpevole di un omicidio avvenuto negli Stati Uniti. Questo caso è divenuto talmente mediatico da spingere diversi gruppi di italiani a creare dei movimenti innocentisti che provavano la sua non colpevolezza. Dopo però ben 24 anni di incubo, l’uomo tornerà finalmente in Italia e lascerà la Florida, dove è rimasto detenuto per tutto questo tempo. La vicenda ha quindi emozionato moltissimi italiani, tra cui la mitica Jo Squillo, da sempre voce a favore del rimpatrio di Chico Forti.

Insomma, la donna oltre ad essere una grande icona di stile, di personalità e talento, ha anche un incredibile cuore.