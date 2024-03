Riso contaminato da cadmio, scatta il richiamo dal mercato: se lo trovi in dispensa cestinalo subito

Occhio al riso contaminato da cadmio, queste marche in commercio potrebbero risultare nocive per la tua salute. Gettale immediatamente.

Quando si va ad acquistare del riso al supermercato, il rischio più grosso in cui possiamo imbatterci è sicuramente il cadmio. Questo metallo pesante presente al suo interno potrebbe comportare gravi conseguenze al consumatore. Dopo una recente indagine di Altroconsumo, però, si è finalmente scoperta la classifica delle marche di riso maggiormente contaminate da cadmio. Eccola quindi nello specifico così che anche tu possa cestinare immediatamente alcuni risi presenti nella tua dispensa.

Sappiamo benissimo che neanche quando ci rechiamo al supermercato possiamo abbassare la guardia.

Questo perché, abitualmente, vengono ritirati dal mercato prodotti che a lungo andare possono risultare nocivi per l’uomo. Proprio in queste ore Altroconsumo ha deciso di pubblicare la lista dei risi carnaroli maggiormente contaminati da cadmio. Inutile dire che la cosa ha svelato dei dettagli decisamente preoccupanti, i quali hanno allarmato immediatamente tutti quanti. L’indagine è stata svolta prendendo in considerazione il peso netto, l’umidità, la presenza di cadmio, altri possibili inquinanti, la sostenibilità dell’imballaggio e alcuni difetti comuni.

Ma bando alle ciance e scopriamo subito insieme le marche di riso più pericolose per i consumatori.

I risultati dell’indagine fatta da Altroconsumo

Nonostante Altroconsumo abbia preso un campione di circa 20 marche di riso carnaroli, praticamente tutte hanno superato o si sono avvicinate ai livelli massimi di cadmio consentiti. Tuttavia, le peggiori che dovresti assolutamente cestinare e smettere di consumare sono: quelle Pam, Conad e Mondella-MD. Ovviamente ognuna di queste marche è stata segnalata al Ministero della Salute affinché gli addetti ai lavori prendano in mano la situazione. I lotti sono rispettivamente: L157D (Pam), L129D (Conad) e L171D (MD).

Purtroppo, se consumati abitualmente, questi risi possono compromettere la salute dell’individuo, soprattutto a livello renale.

La classifica delle marche di riso

Sempre secondo Altroconsumo, al contrario di quelli appena elencati, i risi migliori risultano essere: Le Stagioni d’Italia Carnaroli al costo di 4.15€ al kg, Riso Almo Carnaroli con un prezzo di 4.27€ per kg, Riserva Gallo Carnaroli a 4.73€ per kg e infine Riso del Vo Carnaroli Classico a 4.49€. Anche il riso Coop sembra essere un’alternativa abbastanza valida quando si ha intenzione di acquistare questo alimento. Insomma, non sottovalutare assolutamente la cosa e non rischiare di acquistare una marca ricca di cadmio e potenzialmente nociva per la tua salute.

Soltanto così potrai cercare di mangiare quanto più sano possibile e non rischiare conseguenze in futuro.