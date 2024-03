Pensione anticipata, buone notizie per i contribuenti: solo se abiti qui ora ti spetta di diritto e puoi andarci subito

La pensione anticipata ti sembra un sogno? Da oggi diventa una realtà, ma solo se decidi di vivere in questo paese.

Con l’aumento dell’aspettativa di vita e le crescenti sfide economiche, la pensione anticipata rappresenta una prospettiva allettante per molti lavoratori.

Tuttavia, le regole riguardanti questa opzione sono spesso complesse e variabili da paese a paese.

Recentemente, sono emerse buone notizie per i contribuenti che abitano in un determinato luogo, dove il diritto alla pensione anticipata è stato ampliato e reso immediatamente accessibile per chi risiede in loco.

Questa modifica potrebbe avere profonde implicazioni sia per l’economia locale che per la qualità della vita dei cittadini.

Un accordo bilaterale a vantaggio dei pensionati

Il panorama delle pensioni in Italia ha recentemente subito un’importante svolta con la firma di un accordo bilaterale tra l’Italia e l’Albania. Questo accordo non solo offre nuove prospettive ai lavoratori che hanno versato contributi in entrambi i paesi, ma potrebbe anche cambiare radicalmente le regole del gioco per coloro che aspirano a una pensione più flessibile e conveniente. L’accordo, firmato il mese scorso, permette la gratuità del ricongiungimento dei contributi versati sia in Italia che in Albania. Questo significa che i lavoratori che hanno accumulato anni di contributi in entrambi i paesi ora possono considerare l’opzione di pensionarsi in base alle regole e ai requisiti pensionistici di entrambi i paesi.

Questa iniziativa è di particolare rilevanza per coloro che si trovavano in una situazione di stallo a causa della mancanza di totalizzazione dei contributi tra i due paesi. Prima di questo accordo, i lavoratori con contributi misti si trovavano spesso nell’impossibilità di soddisfare i requisiti minimi di pensionamento in uno dei due paesi; considerando le rigide regole imposte dalla legge Fornero in Italia, molti lavoratori si sono trovati in una situazione di impasse. Ad esempio, un lavoratore albanese potrebbe aver accumulato abbastanza anni di contributi in entrambi i paesi per andare in pensione, ma non poteva farlo né in Italia né in Albania senza la totalizzazione dei contributi.

Si va in pensione prima e con meno contributi

Con l’introduzione di questa possibilità di totalizzazione, i lavoratori possono ora prendere decisioni più informate sul loro futuro pensionistico. Possono scegliere se andare in pensione in base alle regole più favorevoli in Italia o in Albania, tenendo conto di fattori come l’età pensionabile e i requisiti contributivi di ciascun paese. Inoltre, questo accordo potrebbe avere un impatto significativo sulla migrazione dei lavoratori tra i due paesi. L’Albania offre attualmente requisiti pensionistici più flessibili rispetto all’Italia, il che potrebbe incoraggiare i lavoratori italiani a considerare l’opzione di trasferirsi in Albania per la pensione.

Da un lato, i lavoratori albanesi che si sono trasferiti in Italia e hanno accumulato anni di contributi potrebbero ora scegliere di tornare nel loro paese d’origine per godere di regole pensionistiche più favorevoli. D’altro canto, i lavoratori italiani che decidono di trasferirsi in Albania per lavorare potrebbero trovare più conveniente restare lì anche per la pensione, evitando così le restrizioni della legge Fornero: in Albania, l’età pensionabile è inferiore e i requisiti contributivi sono meno rigidi. Infine, è importante notare che l’accordo bilaterale offre anche vantaggi fiscali per coloro che si trasferiscono in Albania per la pensione: la totale esenzione dalle imposte sulla pensione, unita a requisiti più agevoli per il permesso di soggiorno per pensionati, potrebbe rendere l’Albania una scelta ancora più allettante per i pensionati.