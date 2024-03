Ferragnez sotto attacco, l’amico di Fedez vomita tutto una volta per tutte: “Mi disgustano…”

Nell’intricata trama dei Ferragnez compare un nuovo protagonista: ecco le dichiarazioni shock del più stretto collaboratore di Fedez.

Tra scandali, critiche, incursioni nell’intimo e apparizioni televisive, la coppia composta dall’imprenditrice Chiara Ferragni e il rapper Fedez è più che mai al centro del gossip.

Si fa presto a saltare sul carrozzone Ferragnez, che in questi giorni ha tutti gli aspetti di un grottesco carro di carnevale: tutti, anche i meno coinvolti, sembrano voler dire la propria sulla crisi della coppia più famosa d’Italia.

Tuttavia non tutti i protagonisti di questa storia godono di una fama già affermata nel mondo dello spettacolo.

Ad esprimersi sul caso Ferragnez oggi è un personaggio meno conosciuto, ma abbastanza vicino a Fedez da poter commentare quanto accaduto nel dettaglio: Davide Marra.

Nessuno meglio di lui per parlare di Fedez

Ma chi è Davide Marra? Nato il 18 ottobre 1991 a Roma, Marra ha iniziato la sua carriera come creatore di contenuti su YouTube, guadagnandosi gradualmente una reputazione grazie alle sue doti comunicative e al suo umorismo dissacrante. Tuttavia, il vero salto di qualità è arrivato con il suo progetto “Cerbero Podcast“, podcast di commento di casi di cronaca e attualità, che lo ha reso noto a un pubblico più ampio.

Negli ultimi mesi, Marra ha salutato il “Cerbero Podcast” per atterrare nello studio di un rivale molto più famoso: “Muschio Selvaggio”, il podcast di Fedez. In qualità di co-conduttore, dopo l’uscita di scena di Luis Sal, Marra si è fatto notare per l’ottima chimica con il rapper milanese. Inevitabile, quindi, il suo commento sull’attuale situazione della coppia: in un’intervista rilasciata a Mowmag, Marra ha toccato diversi argomenti, inclusa la sua esperienza lavorativa con Fedez – e il loro rapporto lontano dalle telecamere.

Il commento sui Ferragnez non lascia spazio all’immaginazione

Il rapporto tra Marra e Fedez, infatti, non si limita al lavoro; i due condividono anche un solido legame di amicizia. Per lui, lavorare con Fedez è stata una sfida gigantesca, soprattutto considerando la fama che precede il rapper. Parlando della delicata situazione dei Ferragnez, Marra ha preferito non addentrarsi troppo nei dettagli personali, definendola una questione privata; tuttavia, ha espresso il suo disappunto verso le critiche rivolte alla coppia: “Non sono due mostri. […] Per quello che ho visto io, l’amore verso i loro figli è davvero sconfinato. Mi disgustano quelli che in questo periodo hanno insinuato che li stessero usando per distogliere l’attenzione. Sarà anche vero che vogliono ripararsi da questa shitstorm, e io stesso ad esempio non condivido l’esposizione eccessiva, ma davvero sono due genitori amorevoli“.

Con un tono schietto e diretto, Marra si è espresso anche sul carattere di Fedez, riconoscendo le sfide legate alla sua eccessiva esposizione mediatica ma mostrando rispetto per il suo impegno. Ha infine sottolineato l’importanza di restare uniti in tempi difficili, senza lasciarsi travolgere dalle critiche eccessive.