Gatti in appartamento: se graffia il divano e distrugge i mobili stai trascurando un grave problema: tutta la verità

Anche tu hai un gatto che graffia il divano e distrugge tutti i mobili? Probabilmente stai sottovalutando una questione importante.



Proprio come gli esseri umani, anche i gatti provano delle emozioni da non sottovalutare assolutamente. Spesso, infatti, possono rimanerci male per alcuni comportamenti dei quali neanche ci rendiamo conto. La conseguenza quale sarà? Probabilmente potrebbe iniziare a graffiare il divano o distruggere i mobili di casa. Ma scopriamo insieme cosa si nasconde dietro a questi “dispetti” che i nostri animaletti a quattro zampe fanno in alcuni momenti della loro vita.

Non solo i cani soffrono l’abbandono dell’essere umano. Anche i gatti, per quanto indipendenti, possono stare male se messi da parte o addirittura rinchiusi fuori di casa.

D’altronde, quando ci prendiamo la briga di adottare un animale, qualunque esso sia, il peloso merita giuste attenzioni e cure. Gli studiosi hanno provato come un gatto possa soffrire di depressione, stress o ansia a causa di alcuni comportamenti che possiamo commettere involontariamente. Se anche tu hai notato che il tuo pelosetto ama tirarsi le unghie nel tuo divano o mordicchia continuamente i mobili, forse stai sbagliando qualcosa.

Scopriamo infatti cosa può scattare nella mente dei nostri mici dopo alcuni nostri atteggiamenti sbagliati.

Perché non bisogna mai abbandonare un gatto

Purtroppo abbandonare un gatto potrebbe causargli delle gravi conseguenze sia a livello mentale che fisico. Lo costringeremo infatti a non fidarsi più delle persone e a sviluppare comportamenti potenzialmente aggressivi, arrecandogli inoltre cicatrici emotive molto profonde. Inoltre, un gatto abbandonato potrebbe essere maggiormente soggetto a malattie e disturbi gastrointestinali, in quanto si andrà ad abbassare anche il suo sistema immunitario. Se quindi non sei sicuro al cento per cento di assumerti una responsabilità tale, pensaci due volte prima di adottare un felino.

Oltre, però, alla casistica drastica dell’abbandono, spesso anche lasciarlo troppo solo in casa potrebbe essere sbagliato.

Anche i nostri mici soffrono di solitudine

Ebbene sì, anche i nostri amici a quattro zampe possono soffrire di solitudine. Lasciarli quindi troppo tempo soli in casa potrebbe causargli tristezza e rabbia. Di conseguenza inizieranno a commettere dispetti come: rottura di oggetti poggiati su mensole, mordicchiare i mobili della casa, graffiare divani o poltrone e avanzare continuamente il cibo. Potresti inoltre notare vocalizzazioni eccessive, allontanamento frequente del tuo gatto, segni di insonnia o iperattività.

In questi casi, contatta immediatamente il tuo veterinario e cerca insieme a lui una soluzione per il benessere del tuo animale. Comincia inoltre a dedicargli più attenzioni, acquistandogli giochi divertenti e passando un po’ di tempo con lui. Insomma, dietro ad un comportamento sbagliato del tuo gatto si nasconde sempre un malessere da non sottovalutare mai!