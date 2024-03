Kate Middleton, nuovo dramma familiare per le dichiarazioni vergognose di Harry: “… una vera stron**ta”

Nuovo dramma per la Royal Family? Questa volta Harry ha colpito nel profondo Kate Middleton, sposa di suo fratello.

In queste ore si è sentito parlare più e più volte della principessa del Galles Kate Middleton. La donna ha infatti avuto un intervento molto importante all’addome e, proprio per questo, era scomparsa ormai da mesi. Ciò nonostante, Kate è stata duramente colpita da Harry: delle affermazioni che non sono certamente passate inosservate e che hanno attirato l’attenzione dell’opinione pubblica.

Sappiamo benissimo che Harry si è ormai staccato dalla Royal Family e ha deciso di inseguire il proprio amore per Meghan.

Da diversi anni ha infatti iniziato una sorta di guerra con la propria famiglia, pubblicando un libro e un documentario in cui ha svelato dei retroscena abbastanza importanti della Famiglia Reale. In molti hanno infatti deciso di prendere le sue parti, ma tanti altri, lo hanno accusato di cercare soltanto fama e di sparlare del proprio sangue. Harry ha infatti avuto da ridire sul Re Carlo, sul proprio fratello William, sulla Regina Elisabetta e persino su Kate Middleton.

Nonostante la donna avesse ben altro a cui pensare in questi giorni, qualcuno ha deciso di rispondere per lei e smentire le gravi accuse.

Le accuse di Harry verso Kate

All’interno del suo recente libro, il Duca di Sussex ha infatti accusato gravemente Kate e suo fratello. Tra le righe spuntano infatti rivelazioni che vedrebbero i principi del Galles coinvolti in atteggiamenti razzisti. Come se non bastasse, Harry ha persino deciso di confermare la cosa durante una sua recente intervista per The Sun: “Mi sono arrabbiato parecchio quando hanno deciso di prendere in giro mia nipote” ha rivelato. Inutile dire che molti telespettatori hanno ritenuto fuori luogo l’intervento del duca, viste le condizioni di salute di Kate degli ultimi mesi.

Persino un parente della donna ha deciso di rispondere per lei e smentire finalmente queste gravi insinuazioni.

Parla finalmente lo zio di Kate Middleton

Gary Goldsmith è lo zio della principessa Kate Middleton che, proprio in queste ore, è entrato dentro la casa più spiata del Regno Unito come concorrente: quella del Grande Fratello VIP. Sotto le telecamere avrebbe infatti smentito tutte le accuse di Harry verso sua nipote: “È una vera str*****a.. Kate non è razzista al 100%”. Dopodiché ha continuato a lodare sua nipote, evidenziando quanto in realtà sia una persona bellissima e genuina (al contrario di quanto affermato dal Duca di Sussex).

Insomma, a questo punto è veramente difficile scegliere a chi credere, in quanto sono due versioni completamente differenti della storia.