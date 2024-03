Fiorello ha perso davvero la testa per la giovanissima: “Cado ai suoi piedi!” | Chissà la moglie come avrà reagito al tradimento

Fiorello ha veramente perso la testa per un’altra donna? E sua moglie cosa ne pensa di questo tradimento? Da non crederci.

Fiorello è senza ombra di dubbio una delle colonne portanti della televisione italiana. Durante la sua recente apparizione per il Festival di Sanremo e la sua trasmissione Viva Rai 2, l’uomo ha saputo dimostrare il suo incredibile talento. Durante un’intervista per La Repubblica, lo showman ha rivelato alcuni dettagli in più sulla propria vita privata, sulle sue idee politiche e persino sul suo nuovo grande amore.

Rosario avrebbe infatti affermato di cascare ai piedi di una giovanissima. Ma di chi si tratta? E cosa pensa sua moglie?

Se anche tu sei un grande fan di Rosario Fiorello, forse dovresti leggere attentamente questo articolo. L’uomo avrebbe infatti rilasciato un’intervista molto interessante per La Repubblica, nella quale ha svelato qualche dettaglio in più del suo ménage quotidiano. D’altronde, lo showman non è soltanto un comico in grado di far ridere tutti quanti, ma anche un uomo ricco di valori e pensieri profondi.

Ecco quindi nel dettaglio le parole del mitico Rosario Fiorello che hanno attirato l’attenzione mediatica.

Cosa ne pensa Fiorello della politica italiana

Durante questa intervista per La Repubblica, è stato chiesto allo showman quale sia il suo pensiero politico e dunque i suoi ideali. Fiorello ha spiegato che in realtà per lui non esiste la politica e che non si ritiene schierato né da l’una né dall’altra parte. Piuttosto, l’uomo tende ad interessarsi delle idee di ogni Governo e a valutare i possibili pro e contro delle loro scelte. Ha inoltre svelato che avrebbe molto piacere a conoscere Elly Schlein, la nuova segretaria del Pd e che le piacerebbe invitarla alla sua trasmissione Viva Rai 2: “Mi auguro che verrà per fare qualcosa di sorprendente.”

Oltre a questa parentesi sulla politica, però, Fiorello ha spiegato di aver perso la testa per una giovanissima.

Il grande amore dello showman non è sua moglie

Ad un certo punto, Fiorello ha svelato di essere innamorato di una giovanissima: sua figlia. Lo showman ha spiegato che da sempre ha sognato di avere una famiglia e che non si sarebbe potuto immaginare senza. “Vizio mia figlia, sono apprensivo, non riesco a sgridarla. Basta che mi guardi e io cado ai suoi piedi. Sa che mi dice quando mi faccio severo? Che non sono credibile!” Inutile dire che la cosa ha emozionato moltissimo i fan dell’uomo, i quali hanno deciso di ironizzare domandandogli se sua moglie non sia gelosa di questo “tradimento”.

Insomma, Rosario Fiorello è proprio un cuore d’oro e durante questa intervista lo ha dimostrato per l’ennesima volta.