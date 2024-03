Giorgia Meloni sbeffeggiata pubblicamente dopo la ‘dedica’ a Mahmood: “Insopportabile!”

Giorgia Meloni è stata sbeffeggiata da tutti quanti dopo la sua ‘dedica’ al noto cantante Mahmood. Da non crederci!

La premier Giorgia Meloni è da sempre al centro dell’attenzione mediatica per le sue dichiarazioni pubbliche. In queste ore tutti stanno parlando della sua ‘dedica’ al noto cantante Mahmood. E qualcuno si è lasciato scappare commenti negativi e si è preso beffe della Premier. Ma cosa è accaduto nello specifico? Scopriamolo subito insieme.

Sappiamo benissimo che Giorgia Meloni è una donna senza peli sulla lingua e che, da sempre, ha seguito coerentemente il suo pensiero politico.

Proprio per questo, moltissimi cittadini italiani l’ammirano e concordano con le sue prese di posizione. Ciò nonostante, Giorgia conta altrettanti haters, i quali non perdono irriderla al pari dei suoi ideali politici. Ad aver attirato l’attenzione mediatica è stato un video divenuto virale sui social che l’ha vista come protagonista. La Premier avrebbe compiuto un tributo involontario al noto cantante Mahmood che ha scatenato il caos sui social

Ma cosa c’entra Giorgia Meloni con il cantante che da poco ha calcato il palco di Sanremo? Scopriamolo subito.

Giorgia Meloni e la campagna elettorale in Abruzzo

Negli scorsi giorni la Meloni si è diretta in Abruzzo per concludere la campagna elettorale del suo candidato regionale. Poco dopo, su X è circolato un video della donna molto divertente, accompagnato da un commento altrettanto ironico. L’utente ha fatto notare che durante il suo comizio la Premier agitava moltissimo le mani e, proprio per questo, sembrava stesse ballando la canzone “Tuta di Gold” di Mahmood. Inutile dire che numerosi utenti hanno ironizzato sulla gestualità di Giorgia Meloni, concordando con l’ispirata prospettiva dell’internauta in questione.

Tuttavia, ad emergere è stato il commento di un utente in particolar modo, il quale non si è lasciato certamente scappare tutto quello che pensa sulla donna.

senza audio pensavo ballasse tutagold https://t.co/djwf2ifLFd — . (@Luca_zone) March 5, 2024

“Sei insopportabile” qualcuno scrive sui social

Nonostante il video fosse ironico e i commenti abbastanza pacati, qualcuno ha tuonato: “Insopportabile, mi è capitato di non sentirmi rappresentato da un capo del governo, ma avere vergogna per chi dovrebbe essere l’immagine del mio paese mai!” Insomma l’ennesimo commento negativo nei confronti della Premier, compiuto da un cittadino esasperato. D’altronde sappiamo benissimo che il Governo Meloni sta facendo discutere e sono in molti quelli che ritengono sia il peggiore da sempre.

Neanche la ‘dedica’ non voluta nei confronti di Mahmood ha quindi fatto sorridere gli haters della Premier.