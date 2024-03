Risotto agli asparagi, il segreto per un primo da leccarsi i baffi è uno solo: il trucco degli chef

Chi non ama il risotto agli asparagi? Attento ad evitare questo errore nella preparazione: con un semplice trucco avrai un piatto da chef.

Il risotto agli asparagi è uno dei piatti più amati e celebrati della cucina italiana.

Con la sua cremosità e il sapore delicato degli asparagi, è una delizia per il palato e una festa per gli occhi.

Ma come prepararlo al meglio? Affinché il piatto riesca alla perfezione, esistono dei segreti da chef che possiamo implementare nella preparazione.

Seguiamo passo dopo passo la ricetta per creare un piatto in grado di stupire ogni commensale per sapore e bellezza.

Ingredienti e fase iniziale della preparazione

Prima di tutto, dobbiamo armare noi stessi di tutti gli ingredienti necessari. Il nostro elenco comprende: riso Carnaroli, asparagi, Grana Padano DOP, burro, scalogno, olio extravergine d’oliva, carote, sedano, cipolle, acqua, sale fino e pepe nero. Con questi ingredienti freschi e genuini, siamo pronti a iniziare il nostro viaggio culinario.

La preparazione inizia con la pulizia degli asparagi. Questi delicati germogli richiedono un trattamento attento: staccare la parte più dura e usarla per il brodo, tagliare le punte per la decorazione e affettare il resto degli asparagi. Nel frattempo, prepariamo il brodo, utilizzando le parti dure degli asparagi insieme a carote, sedano e cipolla. Lasciamo cuocere il tutto per un’esperienza aromatica e gustosa. Una volta pronto il brodo, passiamo alla crema di asparagi, frullando le rondelle precedentemente cotte. Questo donerà al nostro risotto una consistenza vellutata e un colore verde vivace che renderà il piatto non solo delizioso ma anche esteticamente accattivante.

Come conservare il colore verde degli asparagi

Mettiamo da parte il brodo e la crema di asparagi e tostiamo il riso Carnaroli in una padella con un filo d’olio, aggiungendo un pizzico di sale. Man mano, bagniamo il riso con il brodo, lasciandolo cuocere lentamente e aggiungendo le rondelle di asparagi a metà cottura. Questo passaggio permette al sapore degli asparagi di integrarsi gradualmente nel risotto, creando un equilibrio di sapori perfetto. Una volta che il risotto ha raggiunto la cottura desiderata, mantechiamo con burro e formaggio grattugiato, aggiungendo una macinata di pepe e un filo d’olio a piacere per un tocco finale di ricchezza e profondità di gusto. Con un’ultima nota di eleganza, decoriamo i piatti con le punte di asparago sbollentate che creeranno un contrasto visivo che rende il piatto ancora più invitante.

La più grande difficoltà nel preparare un risotto agli asparagi da ristorante stellato spesso sta proprio nella presentazione. Come tutte le verdure, gli asparagi tendono a perdere colore dopo essere stati sbollentati. È a questo punto che possiamo implementare il nostro segreto da chef, che consisterà nel raffreddare gli asparagi sbollentati in acqua ghiacciata: in questo modo l’ingrediente preserverà il proprio colore senza perdere consistenza e sapore. E in caso di risotto avanzato? La soluzione è semplice: gratiniamolo in forno con qualche fettina di provola per ottenere uno sformato filante che sarà apprezzato da grandi e piccini.