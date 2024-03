Arrosto vegetariano, scopri la ricetta golosissima per una Pasqua etica (ma tradizionale)

La Pasqua si avvicina e vuoi preparare una versione alternativa e gustosa del classico arrosto? Eccoti la ricetta completa.

Quando si tratta di creare un pasto speciale, nulla batte la soddisfazione di preparare un delizioso arrosto con le proprie mani.

Ma cosa succede se vuoi evitare la carne e optare per una versione vegetariana altrettanto deliziosa?

Non temere, perché con la giusta ricetta e un po’ di creatività puoi realizzare un arrosto vegetariano fatto in casa che sorprenderà e delizierà anche i palati più diffidenti.

Che tu stia cercando di ridurre il consumo di carne o semplicemente desideri sperimentare nuove ricette, questo arrosto vegetariano fatto in casa è una scelta vincente per il pranzo di Pasqua.

Lista degli ingredienti di una ricetta versatile

La ricetta che ti riportiamo è stata perfezionata attraverso numerosi esperimenti e modifiche per garantire un risultato eccellente. Rimane però importante ricordare che puoi facilmente adattare la ricetta ai tuoi gusti personali, sperimentando con diversi ingredienti e condimenti. Uno degli aspetti migliori di questa ricetta è proprio la sua versatilità: puoi scegliere tra una vasta gamma di legumi come base, tra cui ceci, fagioli neri, lenticchie rosse, piselli e molti altri. Questo ti consente di creare arrosti vegetariani unici ogni volta che decidi di prepararli.

Ecco la lista completa di ingredienti necessari: 2 gambi di sedano, 1 cipolla rossa di Tropea, 2 rametti di rosmarino, 200 g lenticchie secche, 2 carote, 3-4 foglie di alloro, un piccolo mazzetto di prezzemolo fresco, 5-6 bacche di ginepro, 50 g farina di soia, 1 pagnotta rafferma, 2 cucchiai di lievito alimentare in scaglie, q.b. olio extravergine di oliva, 2 cm di alga kombu, q.b. burro di soia, q.b. tamari, q.b. vino bianco di buona qualità. Per il brodo avrai bisogno di: 1 carota, 1 spicchio d’aglio, ½ cipolla, un piccolo rametto di rosmarino, 3-4 foglie di alloro, 2-3 bacche di ginepro, 2 chiodi di garofano, 4-5 grani di pepe verde, 1 gambo di sedano. Pronto a cominciare?

Preparazione dell’arrosto vegetariano (step by step)

Il primo passo è preparare le lenticchie. Ammollale in abbondante acqua per almeno 12 ore e poi cuocile con un pezzetto di alga kombu per ottenere un sapore ancora più ricco. Successivamente, prepara un delizioso brodo vegetale utilizzando sedano, carote, cipolle, aglio, erbe aromatiche e spezie. Assicurati di non aggiungere sale al brodo, poiché lo userai successivamente per regolare la salatura dell’arrosto. Mentre il brodo cuoce, prepara il soffritto con carote, sedano e cipolle, aggiungendo un tocco di vino e le erbe aromatiche per un sapore extra. Quando il brodo e il soffritto sono pronti, uniscili alle lenticchie cotte e riponile in una ciotola grande.

Aggiungi la farina di soia, il pane raffermo ammollato nel brodo, il prezzemolo fresco e il lievito in scaglie. Mescola bene fino a ottenere un composto omogeneo. Ora, crea la forma del tuo arrosto vegetariano avvolgendo l’impasto in un foglio di carta da forno e dandogli la forma di un grosso rotolo. Cuoci in forno preriscaldato per circa 30 minuti, quindi lascia raffreddare completamente prima di procedere alla fase successiva. Una volta raffreddato, srotola l’arrosto dalla carta da forno e trasferiscilo in una pirofila. Spalma del burro di soia sulla superficie, aggiungi un rametto di rosmarino e cuoci in forno caldo per altri 15 minuti. Una volta cotto, lascia raffreddare leggermente prima di affettare e servire. Accompagna l’arrosto con patate al forno al rosmarino e salse a tua scelta, come una salsa verde o una composta agrodolce di barbabietole. Buon appetito!