Concorsone Pubblico, ti basta il diploma per lavorare allo Stato: 10mila posti disponibili

Vuoi lavorare per lo Stato? Ecco il concorsone pubblico che non dovresti assolutamente farti scappare. Ti basterà il diploma.

Stai anche tu cercando un lavoro valido, professionale e sicuro anche senza una laurea? In queste ore potresti partecipare ad un concorsone pubblico in cui avrai bisogno soltanto del diploma di maturità per lavorare con lo Stato. Ci sono ben 10mila posti disponibili, sparsi in tutte le regioni d’Italia. Scopriamo quindi nel dettaglio di cosa si tratta così che anche tu possa fare richiesta.

I concorsi pubblici sono sempre delle grandi occasioni da prendere in considerazione quando si sta cercando un lavoro.

In queste ore, ad aver attirato l’attenzione di molti è stato proprio il concorso pubblico INPS 2024. Ci sono esattamente 10mila posti vacanti, aperti ad una buona fetta della popolazione italiana. I requisiti saranno infatti minimi e pensa che basterà avere il diploma di maturità. La cosa veramente incredibile è che verranno fatti diversi contratti a tempo indeterminato. Che aspetti quindi a partecipare immediatamente al bando?

Non perdere quindi assolutamente questa occasione e scopri subito nel dettaglio di cosa si tratta e quali figure professionali sta ricercando l’INPS.

Tutto quello da sapere sul concorso INPS 2024

Attualmente l’INPS sta ricercando maggiormente professionisti per fare l’assegno unico per i figli. Anche in questo caso, l’assunzione sarà a tempo indeterminato. I bandi nello specifico saranno due: 385 unità per l’assegno unico e 585 posti per tutti i diplomati d’Italia. L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale recluterà inoltre Assistenti ai Servizi, Assistenti Informatici e Assistenti Tecnici (498 posizioni). Per poter partecipare a questo concorso sarà quindi necessario un diploma e una laurea soltanto in casi eccezionali che saranno specificati nei bandi.

Ma quali saranno le prove da superare all’interno del Concorso Pubblico? Scopriamole subito insieme.

Quali test prevederà il Concorso Pubblico

Ancora non è stato specificato l’Iter che verrà utilizzato per questo Concorso Pubblico. Andando però a guardare quello delle volte precedenti, generalmente il soggetto ha dovuto superare una prova preselettiva, due prove scritte e infine una prova orale. Ovviamente sarà necessario aspettare questo bando per scoprire effettivamente le nuove modalità. Per inoltrare la domanda dovrai quindi aspettare l’uscita nella Gazzetta Ufficiale dei bandi. Nel frattempo acquista dei manuali INPS online per poterti esercitare con le prove.

Non perdere assolutamente questa occasione e prova anche tu a fare domanda per lavorare con lo Stato italiano. Soltanto così potrai trovare un lavoro sicuro e professionale anche senza alcuna laurea!