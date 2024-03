“Ha fatto l’ultima figura di m…”: Grecia Colmenares massacrata da tutti | Cosa si è portata via dalla casa del gf

Grecia Colmenares ha scatenato il putiferio dentro la casa del Grande Fratello. Si è portata via un sacco di cose!

Grecia Colmenares è un ex concorrente del Grande Fratello che è stata eliminata nelle scorse settimane. L’attrice era ormai una veterana del gioco che aveva passato sei lunghi mesi all’interno della casa più spiata d’Italia. La donna, proprio per questo, ha deciso di “vendicarsi” con i suoi compagni di gioco rubando tutto quanto. Ma cosa è accaduto? E perché tutti quanti stanno dicendo che la venezuelana ha fatto una grossa figuraccia? Scopriamolo subito insieme nel seguente articolo.

Grecia Colmenares è una bomba ad orologeria a tutti effetti e la sua energia non è certamente passata mai inosservata.

Nonostante l’età, la venezuelana ha da sempre dato del filo da torcere a tutti gli altri concorrenti ed è stata una grande giocatrice. Questo non è comunque bastato e il pubblico ha deciso infatti che fosse proprio lei l’eliminata delle scorse puntate. Alfonso Signorini ha quindi deciso di farla rientrare lunedì dentro la casa per avere un faccia a faccia con alcuni ex concorrenti.

La cosa è però degenerata e Grecia ha deciso di rubare tutto quanto. I concorrenti della casa sono praticamente rimasti senza cibo.

Cosa ha rubato Grecia dentro la casa

Dopo aver avuto un breve confronto con Simona Tagli, Alfonso ha ricordato a Grecia quanto andasse matta per i Mikado sponsorizzati dal programma. Dopodiché le ha proposto un minuto di tempo per rubare quello che le pareva all’interno della casa. La donna non se lo è fatto ripetere due volte, ha preso un sacco nero e ha cominciato a svuotare le mensole, il frigo e la cucina dei suoi ex compagni.

Nonostante il rumore del gong che le segnalava la fine del tempo, Grecia ha continuato a rubare tutto quanto. Inutile dire che i concorrenti hanno avuto da ridire sulla cosa.

Il commento dei gieffini dopo il suo comportamento

Subito dopo la puntata, Greta, Perla, Rosy, Beatrice e Giuseppe si sono ritrovati a discutere della scena avvenuta qualche ora prima. Tutti quanti hanno trovato l’atteggiamento della venezuelana fuori luogo e per nulla divertente. “Mi aspettavo che dicesse non gli prendo niente perché so che hanno la spesa contata..” ha commentato Greta con l’appoggio degli altri. L’unico ad aver trovato la gag divertente è stato Garibaldi, il quale ha specificato che in realtà il cibo non manca e che è stato semplicemente un momento ironico. Addirittura qualcuno ha aggiunto: “Ha fatto l’ultima figura di m***a.”

Insomma, sono volati paroloni nei confronti della Colmenares che, anche questa volta, ha fatto arrabbiare i suoi ex compagni.