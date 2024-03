Rai, il volto noto smascherato: “guida senza patente” | Ora sono davvero guai

Il noto volto della Rai che ha deciso di dire una verità incredibile: per anni ha guidato senza patente. Ecco di chi si tratta.

Anche i personaggi dello spettacolo possono commettere dei reati spesso punibili penalmente. In queste ore, Marisa Laurito nonché una grande della Rai, ha svelato un retroscena del suo passato che ha lasciato tutti quanti a bocca aperta. La donna avrebbe infatti raccontato di aver guidato più e più volte anche prima di avere la patente. Lo ha rivelato durante una sua recente intervista, ma ecco nello specifico cosa ha detto.

Marisa Laurito è un’attrice e cabarettista particolarmente conosciuta nella nostra nazione.

Attraverso la sua simpatia e il suo modo di fare, la donna è da sempre riuscita ad entrare nel cuore di tutti gli italiani. Proprio in queste ore è divenuta virale una sua frase pronunciata durante un’intervista con Francesca Fialdini durante Da Noi… a Ruota Libera. Dopo essersi infatti raccontata e aver spiegato alcuni aneddoti del suo spettacolo in scena “Vesame”, Marisa avrebbe ammesso un retroscena del suo passato a dir poco sorprendente.

Sembrerebbe infatti che l’attrice abbia guidato diverse volte ancor prima di prendere la patente di guida.

Le parole di Marisa Laurito

Durante questa intervista con Francesca Fialdini, Marisa ha parlato della sua esperienza all’interno del mondo dello spettacolo, facendo emozionare tutti quanti. Ad un certo punto le è stato persino chiesto cosa ne pensasse della partecipazione di Geolier a Sanremo, in quanto napoletana. L’attrice ha risposto di esserne immensamente orgogliosa e che ormai è giusto parlare del napoletano non più come un dialetto ma come una lingua evoluta a tutti gli effetti.

Oltre però a questa parentesi sanremese, la donna ha fatto una rivelazione scioccante che ha lasciato tutto il pubblico senza parole.

La rivelazione sorprendente della donna

Ebbene sì, la mitica Marisa Laurito avrebbe avuto un passato un po’ da fuori legge. Scherzandoci sopra l’attrice ha infatti rivelato: “Ho imparato a guidare la macchina a cinquant’anni. Io guidavo prima ma senza la patente. No aspetta per l’amor di Dio! Guidavo con qualcuno a fianco, altrimenti mi becco cento multe.” La donna avrebbe dunque provato qualche guida accompagnata da qualcuno di più esperto e, la storiella, ha fatto sorridere tutti quanti.

Insomma spesso anche i personaggi dello spettacolo hanno degli aneddoti del loro passato non proprio in piena legge! D’altronde Marisa Laurito è da sempre uno spirito libero.