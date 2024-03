Antiparassitario per gatti: cestinalo immediatamente se noti questi sintomi | L’allarme degli esperti

Gli antiparassitari ci aiutano a monitorare la salute del nostro gatto, ma attenzione: gli effetti collaterali possono essere devastanti.

Mantenere i nostri amici felini al sicuro dai parassiti esterni ed interni è fondamentale per garantire il loro benessere e la loro salute a lungo termine.

Fortunatamente, esistono alcuni prodotti che offrono una soluzione efficace e conveniente per combattere una vasta gamma di parassiti.

Con la loro combinazione unica di principi attivi, questi prodotti offrono una protezione completa e duratura contro una vasta gamma di parassiti esterni ed interni, garantendo il benessere e la salute a lungo termine dei nostri fedeli compagni felini.

Tuttavia è importante utilizzarli con cautela e attenzione, rispettando le indicazioni e monitorando attentamente il gatto per eventuali reazioni avverse.

L’antiparassitario che combina protezione e sicurezza

Stronghold Plus è solo uno degli antiparassitari presenti sul mercato, ma si è guadagnato la fiducia di molti proprietari di gatti grazie alla sua efficacia comprovata contro pulci, zecche, acari, pidocchi e nematodi interni. Composto da una combinazione di due potenti principi attivi, selamectina e sarolaner, questo medicinale veterinario agisce in modo rapido e duraturo per proteggere i nostri felini da fastidiosi parassiti. La selamectina è un’avermetina che agisce interferendo con i canali del cloro negli invertebrati parassiti, causando la paralisi e la morte dei parassiti. Questo principio attivo è efficace contro una vasta gamma di parassiti esterni e interni, garantendo una protezione completa per i nostri gatti.

Il sarolaner, invece, è un’isossazolina che agisce bloccando i recettori del glutammato e del GABA nel sistema nervoso dei parassiti, causandone la morte. Questo secondo principio attivo amplia lo spettro di azione di Stronghold Plus, assicurando una protezione completa e duratura contro una vasta gamma di parassiti. L’applicazione di Stronghold Plus è semplice e conveniente: basta applicare una piccola quantità di prodotto sulla pelle del gatto, preferibilmente tra le scapole, e lasciare che faccia il suo lavoro. Entro 24 ore i parassiti cominceranno a morire e il gatto sarà protetto da nuove infestazioni. Ma attenti agli effetti collaterali…

Occhio attento a effetti collaterali e controindicazioni

Sebbene Stronghold Plus sia generalmente ben tollerato dai gatti, è importante essere consapevoli degli eventuali effetti collaterali e delle controindicazioni del prodotto. Entro 24 ore dall’applicazione, è possibile osservare lievi irritazioni cutanee come croste, pelo alzato o depositi bianchi secchi. In rari casi, il gatto potrebbe manifestare prurito, alopecia o eritema nella zona di applicazione. È importante monitorare il gatto da vicino dopo l’applicazione e consultare immediatamente un veterinario in caso di reazioni avverse.

Inoltre, ci sono alcune controindicazioni da tenere a mente prima di utilizzare Stronghold Plus sul proprio gatto. Il prodotto non deve essere utilizzato su gatti sottopeso o debilitati, né su gatti affetti da patologie preesistenti. È inoltre sconsigliato l’uso su gatti con allergie o ipersensibilità ai principi attivi o agli eccipienti del farmaco. Infine, Stronghold Plus non deve essere utilizzato su gatti in gravidanza o in allattamento, poiché la sicurezza del sarolaner in queste condizioni non è stata ancora stabilita.