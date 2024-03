Le 5 razze di gatti più affettuose: solo queste possono garantirti coccole in quantità

5 razze (più 1) che vi convinceranno definitivamente che i gatti sono animali più socievoli e affettuosi di quanto sostiene il luogo comune.

I gatti: creature affettuose e socievoli, o creature solitarie e indifferenti? La risposta potrebbe sorprendervi.

Contrariamente alla credenza comune, i nostri amici felini possono essere incredibilmente amorevoli e legati ai loro padroni.

E sì, esistono persino razze di gatti che adorano la nostra compagnia più di altre.

Scopriamo insieme quali sono le razze di gatti più affettuose e perché meritano di essere considerate come i compagni perfetti per la vita domestica.

Due razze affettuose e adatte a tutte le età

Lo Scottish Fold è una razza che vive in simbiosi con il suo padrone. Questa razza ama dormire nel letto con noi e si lega molto alle persone che vivono con lui. È di carattere socievole e giocoso, e tende a stabilire relazioni durature ed esclusive con i suoi padroni. La sua preferenza per la compagnia umana lo rende un compagno ideale per coloro che cercano un gatto affettuoso e presente nella vita quotidiana.

Anche il Ragdoll, con il suo nome significativo che si traduce letteralmente in “bambola di pezza”, è un gatto famoso per il suo carattere docile e amorevole. Questa razza, allevata a partire dagli anni ’60, è particolarmente adatta alla vita familiare. È noto per il suo attaccamento ai suoi padroni – pensate che li aspetta sulla porta al loro ritorno a casa. Il Ragdoll è spesso impiegato nella pet therapy grazie alla sua natura affettuosa e giocosa, che lo rende ideale per interagire con bambini, anziani e malati di ogni età.

Un gatto inusuale vi sorprenderà

Il Birmano, conosciuto anche come “gatto sacro di Birmania”, è rinomato per la sua fedeltà e il suo affetto verso gli esseri umani. Questo gatto ama seguire e imitare i comportamenti dei suoi padroni, dimostrando una grande intelligenza e un forte legame emotivo. È adatto a famiglie numerose e convive bene con bambini e altri animali, preferendo la compagnia degli altri gatti alla solitudine. Persino i gatti Siamesi sono famosi per la loro bellezza e classe, ma anche per la loro socialità e affetto verso i loro padroni. Giocherelloni e chiacchieroni, amano trascorrere tempo con le persone e stabilire un rapporto di fiducia reciproca; tuttavia, preferiscono la compagnia umana rispetto a quella di altri gatti, mostrando una certa esclusività nel loro affetto.

Ma la vera sorpresa di questa lista è il Maine Coon. Non lasciarti ingannare dalle sue imponenti dimensioni: il Maine Coon è considerato una delle razze di gatti più affettuose. Amichevole e giocoso, questo gatto ama trascorrere tempo con la sua famiglia umana, partecipando attivamente alle loro attività quotidiane. Il suo lungo mantello richiede cure regolari, ma questo non fa che rafforzare il legame tra il Maine Coon e il suo padrone. Menzione d’onore per il gatto comune europeo, il compagno domestico per eccellenza. Questi gatti sono noti per la loro adattabilità, intelligenza e carattere mansueto. Possono convivere facilmente con altri animali e gatti, rendendoli una scelta ideale per molte famiglie.