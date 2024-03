Giulia Salemi ‘corteggia’ il noto attore italiano, scatta la replica velenosa: “Pensa al tuo uomo!”

Spunta il commento velenoso contro la nota influencer Giulia Salemi. Qualcuno le dice di pensare al suo uomo. Ecco perché.

Tra le influencer più amate e seguite del nostro Paese troviamo sicuramente Giulia Salemi. La ragazza conta migliaia e migliaia di follower sui social, dove ama condividere qualche chicca sul make-up e sulla moda. Da diverso tempo a questa parte fa coppia con Pierpaolo Pretelli. Nonostante ciò, sembrerebbe che l’influencer si sia fatta distrarre da un noto attore italiano. Ma cosa è accaduto nello specifico? E perché qualcuno le è andato contro? Scopriamolo subito.

Con la sua solarità e simpatia, Giulia è riuscita ad entrare nel cuore di moltissimi italiani e non solo.

Una delle sue recenti apparizioni nel piccolo schermo, come concorrente del Grande Fratello VIP, le ha permesso di trovare la sua dolce metà: Pierpaolo Petrelli. I due sono più affiatati che mai e condividono la stessa passione per la televisione. La coppia ha infatti recentemente condotto Ex On The Beach Italia, in onda su MTV. Sono in molti, dunque, quelli che li amano alla follia e tifano per il loro amore puro e genuino.

In queste ore, però, sui social è apparso un commento ambiguo della bellissima Giulia. Scopriamo di cosa si tratta.

Il commento di Giulia che ha fatto arrabbiare la rete

Tutto è partito da un utente che ha deciso di scrivere su X la voglia incredibile di riguardare “Tre Metri Sopra il Cielo”, un famosissimo film italiano con Riccardo Scamarcio come protagonista. Si tratta di un film abbastanza iconico, che ha sicuramente segnato generazioni e generazioni. La stessa Giulia Salemi ha deciso quindi di rispondere a queste breve momento nostalgico con una semplice parola: “Idem”.

Nonostante ciò, qualcuno ha deciso di vedere del marcio anche in questo e andarle contro con una replica veramente velenosa.

Pensa al tuo uomo che resterà fino a domenica a Roma a divertirsi con le donne — Letizia Porro (@LetiziaPor87836) March 14, 2024

Le parole agghiaccianti contro Giulia Salemi

Il commento in questione è proprio: “Pensa al tuo uomo che resterà a Roma a divertirsi con le donne”. Delle parole veramente agghiaccianti che, in un momento di ingenua nostalgia di Giulia Salemi, sono apparse sicuramente esagerate e fuori luogo. D’altronde chi non ha mai avuto una cotta per Riccardo Scamarcio nel film Tre Metri Sopra al Cielo? Se anche l’influencer avesse voluto omaggiare il noto attore non ci sarebbe stato assolutamente niente di strano.

Ma in fondo sappiamo benissimo che sul web, spesso e volentieri, possono volare paroloni anche quando non ce n’è assolutamente bisogno.