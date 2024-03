Flavio Briatore inchiodato senza pietà | La modella vuota il sacco: “Non volevo che uscisse!”

Il noto imprenditore Flavio Briatore è stato inchiodato dalla modella. Un segreto che nessuno si sarebbe mai aspettato.

Flavio Briatore è sicuramente uno degli imprenditori italiani più conosciuti in tutto il mondo. Oltre alla sua carriera, l’uomo ha però dimostrato di essere anche un grandissimo donnaiolo. Tra le varie modelle, attrici e donne di successo che Briatore è riuscito a conquistare, ne è emersa una veramente inaspettata. La ragazza ha svelato il segreto proprio in queste ore e ha lasciato tutti quanti di stucco. Ma di chi si tratta?

Tutti quanti sappiamo la grande passione di Flavio per le belle donne. Durante l’arco della sua vita, l’imprenditore ha infatti avuto diverse relazioni serie.

Tra queste ricorderemo sicuramente quella con Naomi Campbell, Heidi Klum, Elisabetta Gregoraci e molte altre ancora. Questa volta però, l’uomo è stato inchiodato senza pietà da una modella e influencer decisamente conosciuta da tutti quanti. La ragazza lo ha rivelato durante una sua recente intervista, lasciando tutti quanti di stucco. Chi sarà quindi la donna che Briatore è riuscito a conquistare anche questa volta con il suo fascino da imprenditore?

Ebbene sì, un’altra conquista di Flavio è proprio Taylor Mega, la bellissima bionda conosciutissima sui social.

La rivelazione di Taylor Mega

Durante un’intervista con Monica Serra, Taylor ha rivelato di aver avuto una relazione con l’imprenditore. L’influencer ha poi spiegato che si tratta del suo prototipo ideale d’uomo ma che la storia sia conclusa per un ‘ghosting’ reciproco. Sappiamo benissimo che Taylor ha avuto anche un’importante relazione con Tony Effe, noto trapper italiano. Inutile dire che i fan della donna hanno trovato una grossa differenza tra Briatore e il romano pieno di tatuaggi.

Oltre però a questa rivelazione, Taylor ha spiegato come si è conosciuta effettivamente con l’imprenditore.

Come si sono conosciuti i due

Taylor ha spiegato che la cosa è avvenuta poco prima della sua partecipazione per l’Isola dei Famosi. Il loro primo incontro è avvenuto a Monte Carlo, dove la ragazza amava andare in vacanza e l’uomo vive ormai da tempo. “Io non volevo neppure che uscisse, mettevo tutte storie in cui non si capiva che ero a Monte Carlo. Mi ero un po’ fissata, una sorta di fetish. Lui era il mio prototipo.. Poi l’ho conosciuto, mi ha corteggiato e… Ma è durata pochissimo!” Ha spiegato la modella durante la sua intervista.

Inutile dire che la cosa ha scioccato un po’ tutti quanti ed è immediatamente divenuta virale sui social. Briatore è stato proprio inchiodato dalla modella!