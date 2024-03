Bonus per i cittadini in difficoltà, ottieni fino a 541 euro solo con questo documento

Lo sapevi? Esistono delle agevolazioni pensate per chi è in difficoltà: ecco di cosa si tratta e cosa ti serve per ottenerle.

La tutela delle persone anziane, non autosufficienti e dei disabili è un aspetto cruciale della normativa italiana, che si estende anche al sostegno economico attraverso contributi speciali.

Questi bonus mirano a alleviare il peso finanziario che spesso grava su coloro che necessitano di assistenza domiciliare o di cure particolari, offrendo un aiuto concreto per le loro spese quotidiane.

Sebbene non possano eliminare completamente il peso delle spese sostenute per l’assistenza e l’assicurazione, queste agevolazioni rappresentano comunque un passo importante verso un maggiore supporto economico per le persone vulnerabili della nostra società.

Ma di cosa si tratta esattamente e come si può avere accesso a questi benefici?

Nuovo Bonus, scatta la detrazione 19%, ecco come si ottiene

La detrazione al 19% delle spese sostenute per l’assistenza personale è uno dei principali incentivi offerti. Questa agevolazione copre una spesa massima annua di 2.100 euro, consentendo di recuperare fino a 399 euro. È importante notare che questa detrazione non copre completamente le spese, ma rappresenta comunque un significativo sollievo finanziario. Chi può richiedere questa detrazione? Le persone non autosufficienti, definite come coloro che necessitano di assistenza per svolgere atti fondamentali della vita quotidiana come mangiare, igiene personale, funzioni fisiologiche, camminare e vestirsi. Anche coloro che richiedono una sorveglianza continua rientrano in questa categoria.

Per ottenere questa detrazione, non è necessario possedere un certificato di invalidità civile o Legge 104; è sufficiente una certificazione del medico di famiglia. Inoltre, è richiesta una ricevuta che attesti il pagamento della spesa, con i dati anagrafici e il codice fiscale del beneficiario e del prestatore di assistenza.

Non solo ricevi agevolazioni, ma puoi anche sommarle

Oltre alla detrazione per l’assistenza personale, vi è anche un’altra agevolazione fiscale legata alle assicurazioni che coprono il rischio di morte o grave disabilità. Se l’assicurazione è destinata a persone con grave disabilità, è possibile beneficiare di una detrazione fino a un importo massimo di 750 euro per il rischio di morte, corrispondente a uno sconto massimo di 142,5 euro sull’IRPEF.

Chi può richiedere questa detrazione? Il contribuente che ha sostenuto la spesa per l’assicurazione, purché l’assicurato sia un familiare a carico o il contraente stesso. Questo apre la porta a molteplici configurazioni, consentendo a diversi membri della famiglia di beneficiare dell’agevolazione. Ma la vera opportunità si presenta quando si possono combinare entrambe le detrazioni. Se chi presenta la dichiarazione dei redditi sostiene sia le spese per l’assistenza personale che il premio assicurativo per il disabile grave, le agevolazioni si sommano, portando a un beneficio massimo di 541,5 euro all’anno.