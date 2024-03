Greta Rossetti gambizzata a un passo dalla finale dopo l’incontro: “Ha bisogno di uno bravo”

Dopo l’incontro della scorsa puntata, Greta Rossetti sembrerebbe essersi giocata un posto in finale. Ma ecco perché.

L’ex tentatrice Greta Rossetti è sicuramente uno dei personaggi più discussi all’interno della casa del Grande Fratello. Durante la scorsa puntata la ragazza ha avuto un faccia a faccia con una persona molto importante per lei. Nonostante l’emozione del momento, in molti hanno avuto da ridire sulle parole scambiate. Greta è stata quindi gambizzata proprio ad un passo dalla finale? Scopriamo nel dettaglio cosa è accaduto e perché tutti quanti ne stanno parlando proprio adesso.

Greta Rossetti è entrata dentro la casa del grande fratello per avere un confronto con Mirko e Perla, diventando poi una delle protagoniste del programma.

Attualmente l’abbiamo vista in una love story con Sergio, anche se in molti continuano a sostenere che si tratti di una finzione. Infatti, nonostante l’ex tentatrice abbia finalmente trovato un po’ di serenità dentro al reality, qualcuno ha avuto da ridire. La cosa veramente assurda è che la critica, questa volta, è arrivata direttamente da una delle sue persone a lei più care.

La mamma di Greta, Marcella Bonifacio, ha infatti dato sfogo ai suoi pensieri sui social e durante la scorsa puntata del Grande Fratello. Ma vediamo cosa è successo.

Le parole della mamma di Greta

Da diverso tempo a questa parte, Marcella commenta le vicissitudini della figlia sui social. Le sue parole, spesso puntigliose e fuori luogo, hanno da sempre fatto molto scalpore in rete. Recentemente, la donna ha avuto da ridire su Beatrice, su Mirko, su Sergio e persino sulla sua stessa figlia. Ha infatti spesso condiviso foto degli altri fratelli di Greta, evidenziando una sottile preferenza. Inutile dire che il web si è quindi scatenato contro la madre di Greta, accusandola di cercare notorietà nel peggior modo possibile.

Persino durante l’ultimo incontro avvenuto dentro la casa, Marcella ha continuato a dire cose negative alla propria figlia.

L’incontro che ha gambizzato l’ex tentatrice

Dopo settimane senza vedersi, il Grande Fratello ha deciso di invitare la madre di Greta per un incontro faccia a faccia. Un momento sicuramente emozionante che, però, si è poi concluso nel peggiore dei modi. La donna ha infatti chiesto alla figlia di non volere nessuno in casa e di non aver intenzione di conoscere a fondo Sergio. D’altronde Marcella aveva più e più volte dimostrato il suo dissenso in merito alla nuova relazione. Dopo questa uscita infelice, sui social la donna si è giustificata spiegando che si trattava semplicemente di una recita per mettere alla prova il pubblico d’italiani.

Qualcuno ha quindi deciso di commentare: “Ha bisogno di uno bravo!” Sembrerebbe infatti che Marcella abbia compromesso il percorso della propria figlia comportandosi in questa maniera un po’ surreale. Insomma, l’ennesimo tentativo di attirare l’attenzione sembra aver ottenuto in cambio soltanto una grossa ondata di odio!