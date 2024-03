Lasagne agli asparagi, con questo ingrediente segreto gli ospiti chiederanno il bis

La lasagna agli asparagi è una ricetta gustosa e vegetariana, ma esistono modi per renderla ancora più saporita: ecco quali.

La lasagna agli asparagi incarna l’eleganza e la bontà della cucina italiana, rendendo omaggio alla freschezza e alla delicatezza di questo prelibato ortaggio.

Perfetta per qualsiasi occasione, ma soprattutto per i pranzi domenicali, questa pietanza è una celebrazione dei sapori primaverili.

Gli asparagi, ricchi di sostanze benefiche e dal sapore inconfondibile, diventano i protagonisti di questa preparazione, armonizzandosi con strati di sfoglia fresca, besciamella cremosa e parmigiano grattugiato.

Ma come ogni appassionato di cucina saprà, non esiste ricetta che non possa essere migliorata da un po’ di inventiva. Vediamo assieme come rendere ancora più saporito questo incredibile primo piatto.

Alcuni trucchi per migliorare questo gustoso primo

La bellezza di questa ricetta risiede nella sua semplicità e versatilità. Puoi optare per le sfoglie già pronte per risparmiare tempo, oppure scegliere quelle secche, ricordandoti di sbollentarle brevemente prima di assemblare il piatto. Se decidi di saltare questo passaggio, assicurati solo che la besciamella sia più liquida per compensare la maggiore assorbenza delle sfoglie secche. Tuttavia, la vera magia si sprigiona quando si personalizza la lasagna agli asparagi secondo i propri gusti: puoi arricchire gli strati con dadini di formaggio fuso, come provola o mozzarella, o aggiungere una nota salata con fette sottili di prosciutto cotto. Se desideri esaltare ulteriormente il profumo primaverile, aggiungi gocce di pesto di basilico o erbette aromatiche fresche come timo o prezzemolo.

Ma non finisce qui. Per un tocco di croccantezza, spolvera la superficie coi pinoli tostati, che aggiungeranno una piacevole texture al piatto finito. Infine, il passaggio in forno trasformerà questa combinazione di sapori in una lasagna dorata e filante, pronta per essere gustata calda e avvolgente. Seguire la nostra ricetta passo dopo passo ti condurrà attraverso un viaggio culinario che soddisferà i sensi e delizierà il palato. Con pochi ingredienti e un pizzico di creatività, potrai preparare una lasagna agli asparagi che sarà il punto focale di qualsiasi tavola, celebrando la freschezza e la gioia della stagione primaverile. Buon appetito!

La ricetta completa della lasagna agli asparagi

Per preparare una porzione di lasagna agli asparagi adatta a 4 persone avrai bisogno di:

Asparagi freschi (600 gr) Sfoglia per lasagne (250 gr) Cipolla dorata (1/2) Basilico (10 foglie ca.) Pinoli (20 gr) Parmigiano grattugiato (50 gr) Latte intero (600 gr) Farina (40 gr) Burro (40 gr) Pepe (q.b.) Noce moscata (q.b.) Olio d’oliva (q.b.) Sale (q.b.)



Comincia eliminando la parte più legnosa del gambo degli asparagi. Successivamente, separa le punte dei gambi rimasti, falle sbollentare in acqua bollente e mettile da parte; affetta il resto del gambo a rondelle di circa 1 cm e trasferiscilo in padella con la cipolla tritata e due cucchiai d’olio. Fai cuocere fino a quando gli ingredienti non saranno rosolati (aggiungendo acqua, se necessario) e aggiusta di sale. Nel frattempo puoi procedere a preparare la besciamella, sciogliendo il burro in un pentolino e mescolandolo alla farina poco alla volta. Stempera il tutto con il latte caldo e lascia cuocere fino a quando la besciamella non si sarà addensata; regola con sale, pepe e noce moscata a piacimento. Non ti resta che comporre la tua lasagna: in una teglia oliata stratifica besciamella, sfoglia e asparagi, questi ultimi assieme alle foglie di basilico e al parmigiano. Prosegui fino a riempire la teglia: non dimenticare le punte degli asparagi e i pinoli in cima. Inforna a 180 gradi per 40 minuti e goditi i risultati dei tuoi sforzi!