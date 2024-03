Peperoni, ecco come scegliere i più buoni dal reparto frutta e verdura | L’espediente delle nonne

Il peperone è una verdura sana e nutriente, spesso considerata indigesta; ma il trucco per gustarlo sta tutto in questo particolare…

Il peperone, simbolo della primavera e protagonista dei piatti più saporiti, è un ingrediente che non può mancare nelle nostre cucine.

Giallo, rosso, verde: le varietà di questo frutto sono molteplici e soddisfano i gusti di ogni palato.

Ma come possiamo essere certi di scegliere i peperoni più dolci e succosi quando facciamo la spesa? Spesso tendiamo a considerare il peperone una verdura non particolarmente saporita, o addirittura indigesta, ma la chiave sta tutta nella scelta dell’ingrediente in base a fattori specifici.

Esiste un trucco semplice ma efficace che possiamo mettere in pratica direttamente al supermercato: scopriamolo assieme.

Peperoni: è tutta questione di lobi

La dolcezza del peperone dipende da diversi fattori, tra cui la varietà e il colore. Solitamente, il peperone rosso è considerato il più dolce, seguito da quelli arancioni, gialli e verdi. Tuttavia, all’interno della stessa varietà, è possibile trovare differenze nella dolcezza. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, questo non dipende né dal grado di maturazione né dalla morbidezza della polpa.

La chiave per scegliere i peperoni più dolci risiede nel contare i “lobi” del frutto, ovvero le protuberanze che si trovano sul fondo del peperone. Questo trucco si basa su una caratteristica botanica dei peperoni: la loro origine dai fiori della pianta. I fiori femminili, essendo più grandi e attraenti per gli impollinatori, tendono a essere impollinati più frequentemente rispetto a quelli maschili. Di conseguenza, i frutti prodotti da fiori femminili presentano solitamente un maggior numero di lobi.

Ecco quanti lobi rendono i peperoni dolci (e sani)

Ma cosa c’entra il numero di lobi con la dolcezza del peperone? Semplice: la polpa dei peperoni provenienti da fiori femminili tende ad essere più dolce rispetto a quella dei peperoni prodotti dai fiori maschili. Quindi, contando i lobi del peperone, possiamo avere un’indicazione della sua dolcezza. Più lobi ci sono (ideale quattro o cinque), più dolce sarà il frutto. Questo trucco è particolarmente utile se intendiamo consumare i peperoni crudi, magari all’interno di insalate o pinzimoni di verdure. In cottura, infatti, aggiungendo spezie ed aromi, è possibile smorzare eventuali retrogusti aciduli dei peperoni meno dolci.

Ma come ogni tipo di verdura i peperoni non si limitano ad essere dolci o saporiti: offrono infatti numerosi benefici per la salute. Sono un alimento a basso contenuto calorico, ricchi di vitamine e minerali essenziali. La loro composizione nutrizionale li rende ideali per chi segue una dieta ipocalorica o desidera mantenere un peso forma. Inoltre, sono una fonte preziosa di vitamina C, vitamina A, potassio, ferro e magnesio, contribuendo al benessere generale dell’organismo.