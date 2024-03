Simona Ventura annientata dalle insinuazioni dell’ex calciatore: “… prima o poi la paghi”

Le parole contro la mitica Simona Ventura che hanno lasciato tutti quanti a bocca aperta. A parlare è stato un ex calciatore.

Simona Ventura è sicuramente uno dei pilastri della televisione italiana. La donna è infatti entrata nel cuore di moltissime persone, le quali la seguono volentieri anche sui social. Eppure, proprio in queste ore, la conduttrice ha ricevuto un’ondata di odio incredibile da un ex calciatore. Ma cosa è accaduto nello specifico? E cosa può aver scatenato la rabbia di quest’uomo? Scopriamolo subito.

Tutti quanti conosciamo alla perfezione Simona Ventura, una conduttrice italiana che da anni a questa parte ci accompagna nella programmazione televisiva di Mediaset e Rai.

Ad averla resa amatissima dagli italiani è stata sicuramente la sua simpatia e spontaneità. Insomma, amare Simona è veramente molto semplice! Eppure, proprio un suo ex avrebbe rivelato dei retroscena sulla sua relazione passata con la conduttrice per nulla piacevoli. Si tratta di un calciatore conosciutissimo che, per anni e anni, ha fatto coppia fissa con la Ventura.

Ebbene sì, è proprio di Stefano Bettarini che stiamo parlando, e le sue recenti rivelazioni sulla donna hanno lasciato i lettori a bocca aperta. Ecco perché.

Le parole di Stefano Bettarini contro la Ventura

Stefano e Simona sono stati una coppia dal ‘98 al 2008 e il loro amore li ha portati ad avere ben due figli. Nonostante fossero super amati dalle persone, l’ex calciatore ha spiegato durante una sua intervista per Leggo.it che si trattava in realtà di una relazione travagliata. Si incontrano in Sardegna, dove fu proprio la conduttrice a fare il primo passo. Dopo questo amore a prima vista, la coppia ha cominciato però a nascondere dei segreti e diversi tradimenti. Stefano ha infatti spiegato che, per anni, Simona aveva dato a lui del donnaiolo, ma che in realtà fu lei a tradirlo.

La cosa veramente assurda è che l’uomo lo avrebbe scoperto tramite un investigatore privato.

Come ha scoperto di essere stato tradito

Sempre durante la sua intervista per Leggo.it, Stefano ha spiegato: “Poi è venuto fuori che la separazione è avvenuta in seguito ad un tradimento. Ingaggiai un investigatore privato, tenni la cosa nascosta per un po’ ma sbottai.” Delle parole che non sono certamente passate inosservate e hanno svelato un retroscena sulla loro separazione conosciuto da pochi. Dopodiché l’uomo ha aggiunto: “Se poi preferisci la carriera alla famiglia prima o poi la paghi.”

Possiamo quindi affermare con certezza che tra Stefano e Simona le cose non sono finite bene e, nonostante i figli in comune, l’ex calciatore non avrebbe ancora seppellito l’ascia di guerra!