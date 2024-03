Grande Fratello al veleno, la bordata tagliente mozza il fiato: “Mi viene da vomitare!”

Ennesima bordata per il Grande Fratello. A due passi dalla finale qualcuno ha deciso di dire delle cose taglienti e mozzafiato.

Nonostante questa edizione del Grande Fratello sia praticamente giunta al termine, si continua a parlare ancora moltissimo della trasmissione. In queste ore qualcuno sui social ha deciso di dare libero sfogo ai propri pensieri. Delle affermazioni decisamente taglienti e che hanno attirato l’attenzione mediatica. Ma cosa è accaduto questa volta, e chi ha scatenato la furia fuori dalla casa più seguita d’Italia?

Lunedì vedremo spegnere le luci della casa più spiata d’Italia dopo mesi e mesi di vicissitudini dei concorrenti.

Tra i protagonisti indiscussi di questa edizione troviamo sicuramente Beatrice, Perla, Giuseppe, Massimiliano, Letizia e molti altri ancora. Un altro personaggio che ha da sempre fatto discutere è sicuramente Greta Rossetti, ex tentatrice entrata dentro il programma grazie al triangolo amoroso con Perla e Mirko. In queste ore la ragazza ha subito un’ondata di odio, arrivata direttamente da una persona a lei molto cara.

Sua madre Marcella Bonifacio ha pubblicato infatti delle storie su Instagram veramente assurde e che hanno lasciato tutti quanti senza parole.

Perché la mamma di Greta è impazzita sui social

È da diverse settimane a questa parte che Marcella è stata soprannominata sui social come ‘la mamma cattiva’. Questo perché la donna ha da sempre avuto da ridire sulla figlia, sulle sue scelte e persino sulla sua relazione con Sergio, altro concorrente della casa. I commenti rilasciati dalla donna sono sempre apparsi taglienti e decisamente fuori luogo. Qualcuno ha persino empatizzato con l’ex tentatrice, domandandosi come faccia ad avere una madre così.

Dopo la puntata di ieri la donna ha però continuato a lanciare veleno contro la propria figlia. Ecco le sue parole.

Le parole velenose contro la propria figlia

Durante l’ultima puntata è stato chiesto ai concorrenti chi di loro dovesse essere il prossimo finalista attraverso delle nomination. Greta ha deciso quindi di votare Sergio, ma il ragazzo non ha ricambiato la cosa, optando piuttosto per Massimiliano. Inutile dire che la madre della ragazza non ha perso occasione per dire sui social: “Io adesso me ne vado in vacanza perché quando uscirà Greta non mi troverà qua. E sapete perché? Perché mi viene da vomitare.” Marcella aveva infatti da sempre evidenziato il suo dissenso nella relazione della propria figlia con il concorrente.

Ovviamente sui social tutti quanti hanno preso le parti di Greta, invitando la donna a smetterla di cercare notorietà in questa maniera.