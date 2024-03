Concorsi pubblici, stop ai test: se rientri in queste liste ottieni subito il posto statale

Vorresti lavorare nella pubblica amministrazione ma ti spaventano i concorsi pubblici? Segui queste strade alternative.

Lavorare nella Pubblica Amministrazione è da sempre considerato un traguardo ambito per molti, in virtù della sicurezza del posto di lavoro e della stabilità finanziaria che offre.

Tuttavia, il percorso tradizionale per entrare a far parte di questo settore attraverso i concorsi pubblici può rivelarsi un ostacolo insormontabile per molti aspiranti, considerando le probabilità ridotte di successo dovute al gran numero di candidati che si presentano.

Fortunatamente esistono delle eccezioni e delle vie alternative che permettono di accedere alla Pubblica Amministrazione senza dover superare necessariamente tali concorsi.

Vediamole assieme: potresti pensare di intraprendere una di queste strade per rivoluzionare la tua carriera lavorativa.

Lavoratori invalidi e lavoro temporaneo

Una delle eccezioni più significative è rivolta ai lavoratori invalidi. Secondo quanto previsto dall’articolo 35 del decreto legislativo 165/2001, gli invalidi civili con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% iscritti alle liste di collocamento mirato possono essere assunti senza concorso. Tuttavia, questa possibilità è limitata a posizioni che richiedono solo la scuola dell’obbligo come requisito. È un’opportunità che offre una via di accesso al mondo del lavoro pubblico per coloro che altrimenti potrebbero trovarsi esclusi a causa delle loro condizioni fisiche.

Per quanto riguarda il lavoro temporaneo, esistono situazioni in cui è possibile lavorare per la Pubblica Amministrazione senza dover superare i concorsi. Queste includono contratti di consulenza, prestazione d’opera intellettuale o somministrazione. Ad esempio, rientrano in questa categoria i contratti a tempo determinato nella scuola. Queste opportunità, sebbene temporanee, offrono comunque la possibilità di guadagnare esperienza nel settore pubblico e, in alcuni casi, possono anche aprire le porte a contratti più stabili in futuro.

Assunzioni per chiamata diretta e aziende partecipate

Altre eccezioni riguardano le assunzioni per chiamata diretta. Queste eccezioni sono rivolte a soggetti quali i coniugi e i figli del personale deceduto delle forze armate, delle forze dell’ordine e del corpo nazionale dei vigili del fuoco, le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, i coniugi superstiti delle vittime sul lavoro e i testimoni di giustizia. Queste persone possono accedere direttamente a posizioni lavorative nella Pubblica Amministrazione senza dover competere attraverso i tradizionali concorsi pubblici, a causa della loro particolare situazione o al contributo che hanno dato alla società attraverso le loro vicissitudini personali.

Infine, un’altra strada per entrare nel mondo della Pubblica Amministrazione senza dover competere attraverso concorsi è lavorare nelle aziende partecipate dallo Stato. Queste aziende, anche se non completamente statali, possono assumere senza necessità di concorsi pubblici, semplificando così il processo di selezione. Questo fornisce un’alternativa per coloro che desiderano lavorare nel settore pubblico ma che potrebbero non riuscire a superare i rigorosi concorsi organizzati direttamente dalla Pubblica Amministrazione.