Mascara, hai sempre sbagliato ad applicarlo: i 2 consigli insospettabili dei make-up artist

Quanto sai di trucco? Sicura di star utilizzando correttamente il mascara? Scopri questi consigli per applicarlo al meglio.

Il mascara è uno degli strumenti di bellezza più amati, ma spesso sottovalutato nella sua applicazione.

Se hai sempre pensato di avere una tecnica impeccabile, potresti rimanere sorpresa dai consigli insoliti dei make-up artist.

In questo articolo esploreremo due suggerimenti inaspettati che potrebbero rivoluzionare il modo in cui applichi il tuo mascara.

Scopri come dei piccoli accorgimenti possono fare una grande differenza nel risultato finale del tuo trucco!

Gli incredibili segreti del mascara

Il mondo del trucco è un universo in continua evoluzione, sempre alla ricerca di nuove tecniche e trucchetti per ottenere risultati impeccabili. Tra le figure di spicco che si distinguono nel campo del makeup, c’è Federica Passione, nota makeup artist e docente, che condivide la sua esperienza e le sue conoscenze attraverso il suo account TikTok, seguito da migliaia di appassionati di bellezza in tutto il mondo. Recentemente, Federica ha condiviso due preziosi consigli su come applicare correttamente il mascara, uno dei passaggi cruciali per un look occhi davvero incantevole.

Il primo consiglio di Federica riguarda la posizione del viso durante l’applicazione del mascara. Piuttosto che guardare dritto davanti a sé, consiglia di posizionare uno specchio sotto al mento, in modo da guardare verso il basso mentre si applica il mascara. Questa posizione non solo aiuta a evitare di sporcare la palpebra superiore con il prodotto, ma consente anche di applicare più mascara sulle ciglia, grazie alla maggiore visibilità e accessibilità. Questo trucco semplice ma efficace può fare la differenza nel risultato finale del trucco degli occhi.

I consigli della make-up artist ti cambiano la vita

Il secondo consiglio di Federica affronta un problema comune durante l’applicazione del mascara: come gestire l’occhio opposto rispetto alla mano con cui si sta applicando il prodotto. Molte persone tendono a coprire un occhio con la mano che tiene il mascara, rendendo difficile applicare il prodotto vedendo con precisione cosa si sta facendo. La soluzione proposta da Federica è intelligente quanto semplice: invece di mettere la mano davanti all’altro occhio, consiglia di girare leggermente la testa nella direzione della mano con cui si sta applicando il mascara. Questo piccolo aggiustamento consente un accesso più facile alle ciglia e assicura una distribuzione uniforme del prodotto.

In entrambi i consigli di Federica, emerge un concetto chiave: la posizione del viso e del corpo possono fare la differenza nell’applicazione del trucco. Prendersi il tempo per adottare la posizione giusta può migliorare significativamente il risultato finale, garantendo ciglia più voluminose, definite e prive di grumi.