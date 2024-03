Raiplay campione di views: ecco le serie-tv più gettonate sulla piattaforma gratuita

Una piattaforma 100% italiana e gratuita: ecco quali sono le migliori serie che puoi trovare su RaiPlay, binge-watching garantito!

Negli ultimi anni, la ricerca di intrattenimento televisivo ha spesso condotto gli spettatori verso piattaforme di streaming che per essere utilizzate richiedono abbonamenti molto spesso onerosi.

C’è però un tesoro nascosto che molti trascurano: RaiPlay. Questo servizio di streaming gratuito offre una vasta gamma di contenuti seriali, da produzioni italiane a serie internazionali, documentari e molto altro ancora, tutto disponibile senza costi mensili o annuali.

Sebbene possa sembrare un segreto ben custodito, RaiPlay è un’opzione ricca di spunti interessanti per gli amanti delle serie TV.

In questo articolo esploreremo alcuni dei migliori titoli presenti a catalogo. Preparatevi a scoprire un mondo di intrattenimento di qualità, tutto a portata di click e completamente gratuito su RaiPlay.

Una piattaforma gratuita con un catalogo enorme

Partiamo dal genere romantico. Se siete appassionati di intrecci e storie drammatiche, e magari avete iniziato a vedere questa telenovelas in televisione, su RaiPlay potete recuperare tutte le puntate della serie spagnola “Sei Sorelle”. Nella Madrid del primo novecento, le vite delle sei sorelle Silva si mescolano a quelle degli altri numerosi personaggi della serie, in una lotta per il mantenimento della dignità e della posizione sociale sullo sfondo di un mondo che vuole distruggere la forza di sei donne molto diverse tra loro, ma indissolubilmente legate.

Se alle storie d’amore preferite il crimine e le ambientazioni cupe dovete assolutamente recuperare la serie francese “L’isola delle trenta bare”. La storia vede protagonista una donna di nome Christine, che un giorno scopre che il figlio che credeva morto durante il parto 15 anni prima è in realtà ancora vivo; questa scoperta la costringe a tornare sull’isola di Sarek, dov’è cresciuta, e ad affrontare un’indagine che viaggia di pari passo con una misteriosa serie di decessi che stanno avvenendo proprio sull’isola.

Le serie tv migliori offerte da RaiPlay

Su RaiPlay non mancano neppure le proposte più giovani, di genere teen; una su tutte è “Mental“, la storia di una giovanissima ragazza adolescente di nome Nico che, come molti suoi coetanei, tenta di destreggiarsi nel caos mentale ed emotivo dell’adolescenza. Peccato che la situazione di Nico sia più grave del previsto, tanto da portarla ad essere ricoverata in una clinica psichiatrica; qui, Nico stringerà un forte legame con altri tre pazienti della clinica e cercherà, fortificata dai legami creati, di superare ogni avversità.

Infine, se siete appassionati di drammi, non potete assolutamente perdervi “L’Amica Geniale”, trasposizione dell’omonima quadrilogia di Elena Ferrante, prodotta in collaborazione con la statunitense HBO. “L’Amica Geniale” è un’epica al femminile che segue, dall’infanzia fino alla terza età, le vite di due bambine, Lenù e Lila. Unite non solo dalle rispettive condizioni di povertà, ma anche da una spiccata intelligenza e dalla fame di riscatto, le due ragazze intraprenderanno strade completamente differenti (o forse no?) tra scontri, tradimenti e infinito affetto, con una magica Napoli anni ’50 sullo sfondo. L’acclamata serie di Elena Ferrante è solo una delle molte proposte di RaiPlay: siete pronti a sintonizzarvi?