Perla Vatiero, altro che amore per Mirko: a pochi giorni dalla finale spunta il video sconvolgente

Perla Vatiero è davvero innamorata di Mirko? Ecco il video sconvolgente a pochi giorni dalla finale che ha lasciato tutti a bocca aperta.

Perla Vatiero è sicuramente una delle regine di questa edizione del Grande Fratello. Entrata dentro alla casa per la dinamica con Mirko, la ragazza è riuscita poi ad essere amata da moltissime persone. I Perletti hanno quindi ottenuto un grandissimo fandom e sono in diversi ad essere impazziti per la loro relazione. Ma si tratta di vero amore? In queste ore è emerso un video sconvolgente a pochissimi passi dalla finale. Ecco nello specifico cosa è accaduto.

Mirko e Perla sono una coppia che ha appassionato moltissimi italiani dai tempi di Temptation Island.

Un amore travagliato e sofferto che, finalmente, sembrerebbe aver raggiunto un lieto fine. Mirko ha infatti promesso alla ragazza di aspettarla fuori dalla casa e che non ha più intenzione di lasciarla andare. Inutile dire che i fan dei Perletti sono impazziti per questa bellissima svolta, ma qualcuno ha notato un video che non è certamente passato indifferente. Le domande sono diventate molte e qualcuno ha persino messo in dubbio l’interesse di Perla nei confronti del ragazzo.

Ma scopriamo finalmente nel dettaglio cosa è accaduto e perché qualcuno non crede più nel suo amore per Mirko.

Le insinuazioni dei ragazzi della casa su Perla e Mirko

Durante una delle scorse puntate, i ragazzi della casa avevano vinto la gara Karaoke e quindi si erano aggiudicati una serata in suite. Tra balli, jacuzzi e risate, qualcuno ha deciso di aprire la questione Perla e Mirko. Nel frattempo, la loro conversazione è stata proiettata alle ragazze che, dentro la casa, hanno quindi sentito tutto quanto. Massimiliano, ad un certo punto, ha spezzato il silenzio dicendo: “Federico piace a Perla!” Dopodiché Alessio Falsone ha confermato la teoria e ha dato spago al proprio compagno di gioco.

Inutile dire che le donne sono rimaste incredule dalla cosa e hanno avuto subito da ridire.

Le donne sentono i discorsi degli uomini in suite – Video di Massi pic.twitter.com/cxnN5JRJZv — disagiotv (@disagio_tv) March 21, 2024

La reazione delle donne a questa insinuazione

I ragazzi avrebbero sostenuto questa insinuazione visto il rapporto un po’ difficile tra Federico e Perla. I due hanno sempre discusso molto e alla ragazza non è mai andato a genio il modello. Letizia, dopo aver sentito questa assurdità, ha deciso quindi di commentare: “Perla a Federico non lo guarderebbe neanche se fosse l’ultimo uomo!”. Inutile dire che il video è divenuto immediatamente virale sui social e qualcuno ha persino appoggiato la teoria dei ragazzi dentro la suite.

E tu che cosa pensi? Credi che Mirko e Perla siano due anime gemelle o che la ragazza abbia davvero la testa altrove?