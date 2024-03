Fedez nuovamente nei guai | Dopo la puntata, la supplica del rapper: “Per favore, non mi querelate”

Ennesimo guaio per il noto rapper Fedez. Dopo una delle sue ultime puntata di Muschio Selvaggio ha rischiato grosso.

Negli ultimi mesi non si è sentito parlare d’altro che di Fedez e sembrerebbe che l’uomo ne abbia combinata un’altra delle sue. Proprio dopo una delle ultime puntata di Muschio Selvaggio, il rapper si è trovato difronte ad una possibile querela. Ma cosa è stato questa volta ad averlo messo nuovamente nei guai? Scopriamolo subito e vediamo la supplica pubblicata proprio sui social.

Che Fedez sia sempre al centro di qualsiasi polemica non è certamente una novità. Soprattutto negli ultimi mesi il suo nome è apparso più e più volte sui social, nei giornali e chi più ne ha ne metta.

Recentemente l’uomo ha annunciato la fine del suo famosissimo podcast Muschio Selvaggio. Nonostante ciò, proprio durante una delle sue ultime puntate, qualcuno ha avuto da ridire sulla tematica trattata dal rapper e Mr Marra, suo compagno in questa avventura. Inutile dire che la cosa è divenuta immediatamente virale in rete.

Fedez ha quindi sbottato sui social, dove ha supplicato di non essere querelato. Ma scopriamo cosa è accaduto.

Le parole di Fedez dopo la puntata

Tutti sappiamo alla perfezione che Muschio Selvaggio è un podcast in grado di trattare di qualsiasi tematica. Proprio durante una delle ultime puntate, Fedez e Mr Marra hanno deciso di trattare dei casi di alcuni serial killer. In particolar modo si sono soffermati sulla storia di Zodiac e del mostro di Firenze, due casi di crime conosciuti a livello mondiale e che nascondono ancora oggi un sacco di segreti irrisolti. I due hanno quindi commentato le vicende con alcune teorie, cercando di dare delle risposte e confrontandosi con gli ospiti della puntata.

Eppure qualcuno ha avuto da ridire e Fedez ha raccontato tutto quanto sui social qualche ora dopo.

La supplica del rapper di non essere querelato

Subito dopo la puntata, Fedez ha quindi deciso di pubblicare delle storie su Instagram mentre annunciava: “Non potevamo che chiudere in bellezza con una bella diffida.. Ovviamente la puntata si basa su delle teorie, non abbiamo alcun tipo di certezze.” Dopodiché l’uomo ha aggiunto ironizzando: “Per favore, non mi querelate!” Sicuramente una piccola frecciatina dopo alcune sue vicende passate che lo hanno visto veramente a difendersi legalmente.

Insomma, continua a non esserci ancora pace per il rapper Fedez e ogni pretesto sembra essere perfetto per andargli contro. E oltretutto, non manca molto alla sua imminente ospitata nel parterre di Belve… Stay tuned!