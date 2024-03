Silvia Toffanin stappa lo champagne, la nuova reggia con piscina è un sogno: ecco quanto costa

La conduttrice Silvia Toffanin si trasferisce in una reggia da sogno: ecco dove andrà ad abitare con il noto compagno e quanto ha speso.

Nel mondo delle celebrities la stravaganza e il lusso non conoscono limiti, e Silvia Toffanin sembra essere all’avanguardia di questa tendenza.

Con la recente inaugurazione della sua sontuosa reggia con piscina, la celebre conduttrice televisiva ha una volta ancora attirato l’attenzione del pubblico e dei media.

Ma con il lusso inevitabilmente arriva anche un prezzo salato. Quanto costa davvero vivere in un tale splendore?

Scopriamo insieme i dettagli e i cifre dietro questo nuovo gioiello immobiliare, che promette di diventare il nuovo simbolo di opulenza nel mondo delle star.

La reggia da sogno di Silvia Toffanin (e compagno)

Ebbene sì: Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi, l’Amministratore Delegato di Mediaset, cambiano casa. Dopo anni trascorsi nel suggestivo Castello Paraggi, la coppia si appresta a trasferirsi nella loro nuova dimora a Portofino. Secondo quanto riportato da fonti autorevoli come “Il Secolo XIX”, il trasloco segna la fine dei lunghi lavori di ristrutturazione di Villa San Sebastiano, un’incantevole proprietà immobiliare che l’Ad di Mediaset ha acquisito nel mese di aprile del 2022. Questa villa, che si estende su una superficie di 1.300 metri quadrati, rappresenta un gioiello incastonato nello spettacolare golfo del Tigullio.

Le caratteristiche di Villa San Sebastiano sono impressionanti: con 9 camere da letto, 7 bagni, una piscina, un frutteto, un uliveto e persino un vigneto, la dimora offre il perfetto connubio tra lusso e comfort. Gli interni, curati da Gae Aulenti negli anni Settanta, trasudano eleganza e raffinatezza, mentre gli esterni, ora dipinti in un delicato tono di salmone pastello, si integrano armoniosamente con il paesaggio circostante, seguendo le indicazioni del Parco di Portofino e della Sovrintendenza.

Ecco quanto è costata Villa San Sebastiano a Berlusconi junior

Alla fine del 2023, Pier Silvio ha ottenuto il via libera per la realizzazione di un pergolato nell’area circostante la villa, uno degli ultimi passi prima del trasferimento effettivo. I lavori del pergolato sono stati eseguiti con grande cura e attenzione, rispettando scrupolosamente le disposizioni del Parco di Portofino e della Sovrintendenza. L’utilizzo esclusivo di materiali naturali come il castagno scortecciato e lavorato a mano ha conferito al patio un tocco di autenticità e tradizione, mentre la sua struttura, senza opere di fondazione e con un’altezza massima di due metri e mezzo, si integra perfettamente con l’ambiente circostante.

Vi starete chiedendo quale sia stato il costo iniziale dell’acquisto. Secondo quanto trapelato, la cifra si aggira attorno ai 20 milioni di euro; cifra che ovviamente esclude i successivi lavori di ristrutturazione. Villa San Sebastiano a Portofino non è solo una dimora, ma una testimonianza tangibile dell’impegno nel creare uno spazio che rifletta la loro personalità e il loro stile di vita. Con una vista mozzafiato e una cornice di lusso e bellezza, questa nuova casa promette di essere il rifugio perfetto per la coppia mentre si immergono nella loro nuova avventura a Portofino.