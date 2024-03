Chiara Ferragni ammutolita: dopo la separazione, il marito è rimasto proprio in mutande

Chiara Ferragni ammutolita per l’ennesima volta dopo la sua separazione con Fedez. Il suo ex è rimasto in mutande!

La separazione tra Chiara Ferragni e Fedez è stata sicuramente un argomento di discussione che ha interessato gran parte degli italiani. Un periodo decisamente no per l’influencer che, per l’ennesima volta, in queste ore è finita nuovamente nel mirino dei social. Il sue ex marito Federico è rimasto letteralmente in mutande davanti a tutti, come dimostra il video virale.

In queste settimane tutti i riflettori sono puntanti verso l’influencer Chiara Ferragni e il suo ormai ex marito Federico Lucia.

Da inizio anno la coppia ha infatti attirato l’attenzione per la questione Pandoro Gate, per la loro presunta separazione e dopodiché per la conferma della rottura da parte di entrambi. Sembrerebbe essere infatti un periodo decisamente no per i Ferragnez, i quali hanno quindi deciso di mantenere quanto più possibile la propria privacy. Lo stesso Fedez ha discusso molto spesso con i giornalisti che hanno provato a fargli delle domande.

E proprio in queste ore il rapper è stato messo a nudo davanti a tutti quanti. La Ferragni come avrà reagito alla cosa?

Dopo la separazione con Chiara, ecco la reazione di Fedez

Dopo anni e anni sui social, tutti abbiamo imparato a conoscere i rispettivi caratteri dei due. Se Chiara è infatti una donna più sensibile, riflessiva e attenta a quello che fa, Federico è molto più impulsivo, polemico e senza alcuna paura di dire quello che pensa. Lo abbiamo visto durante la loro serie The Ferragnez, e voci di corridoio sostengono che questo motivo sia stato il loro punto di rottura.

Ciò nonostante, proprio in queste ore, Fedez ha pubblicato un video sui social che non è certamente passato inosservato.

Fedez si cambia in treno🙈 pic.twitter.com/PrLpL7ou8A — disagiotv (@disagio_tv) March 21, 2024

Il rapper in mutande davanti a tutti quanti

Federico in questo momento è impegnato nelle registrazione della nuova stagione di LoL Chi Ride è Fuori (in quanto presentatore della trasmissione). Sui social ha pubblicato un video molto divertente in cui si è spogliato davanti a tutti in treno per cambiarsi, rimanendo soltanto in mutande in mezzo al vagone. Stava andando alla premiere della trasmissione e doveva indossare assolutamente uno smoking: “Trenitalia in ritardo, cambio d’abito alternativo per arrivare in tempo alla premiere di LoL” ha scritto inoltre l’uomo.

Inutile dire che il video ha strappato un sorriso a tutti quanti, ma come avrà reagito Chiara Ferragni? Sarà rimasta ammutolita?