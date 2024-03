Chiara Ferragni a pezzi, il party si trasforma in un disastro completo: “Federico, basta!”

Chiara Ferragni a pezzi durante la festa di compleanno della figlia Vittoria. Un disastro che si è concluso in lite.

La crisi tra Fedez e Chiara Ferragni è sempre più evidente e i due non si stanno certamente peritando a nasconderla. Proprio in queste ore, il party dedicato alla figlia Vittoria si è concluso in maniera disastrosa. I due avrebbe discusso davanti agli invitati, e la cosa ha immediatamente attirato l’attenzione mediatica. L’influencer ne sarebbe uscita a pezzi, mentre il rapper ha avuto per l’ennesima volta da ridire. Ma scopriamo però nel dettaglio cosa è accaduto.

Che tra Chiara e Federico sia un momento no, non è certamente una novità. Da diverso tempo a questa parte i due sono stati immortalati sempre più distanti.

La Ferragni avrebbe persino cominciato a seguire l’ex del rapper, Giulia Valentina, e sembrerebbero esserci tutti i segnali che simboleggiano una rottura. In queste ore i due si sono finalmente incontrati per festeggiare il compleanno della piccola Vittoria. Nonostante però il party pazzesco, qualche voce di corridoio avrebbe raccontato che l’ormai ex coppia ha discusso per tutto il tempo.

Il rapper sarebbe persino scappato via, rincorso poi dalla madre Tatiana. Ma vediamo cos’è accaduto nel paragrafo successivo.

Le indiscrezioni su Chiara e Fedez al party di Vittoria

Secondo Il Corriere della Sera, la festa sarebbe stata studiata nel dettaglio per assecondare ogni desiderio di Vittoria. Il compleanno è stato quindi organizzato in un noto locale di Milano situato in City Life, con palloncini, cibo in quantità, animazione, parenti, amici e pupazzi giganti. Già dalle foto che sono circolate sui social, però, qualcuno avrebbe immediatamente notato la lontananza tra Fedez e Chiara. Durante le foto con la torta i due genitori avrebbero infatti deciso di farle separatamente e non insieme come di consuetudine.

Oltre a questo non trascurabile dettaglio, qualcuno ha raccontato che la coppia avrebbe discusso per tutto il tempo.

Ma Fedez che pretendeva? Che lei si fermasse con i bambini davanti a tutti i fotografi? pic.twitter.com/JTsobdUCKP — 𝘾. (@iam___C) March 23, 2024

Il litigio che ha trasformato la festa in un disastro

Sempre secondo Il Corriere della Sera, ad un certo punto i due avrebbero discusso pesantemente, tanto da convincere Fedez ad allontanarsi, seguito dalla sua assistente e da Tatiana. Qualcuno avrebbe addirittura sentito la madre gridare: “Federico, basta!” Tuttavia, il motivo della discussione non è stato specificato e, ancora oggi, rimane un mistero. Anche le immagini che li ritraggono fuoriuscire dal locale mostrano una chiara ed evidente tensione.

Insomma, purtroppo per i Ferragnez non si sono ancora calmate le acque e le cose potrebbero addirittura essere peggiorate.