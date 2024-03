Maria De Filippi disintegrata dopo il Serale, il dettaglio disturbante rovina lo show: “Da vomito!”

Alla fine della prima puntata del Serale di Amici, Maria De Filippi è stata disintegrata. Ecco il dettaglio che ha rovinato lo show.

Sabato sera è stata programmata la prima puntata del Serale di Amici, famosissima trasmissione di Maria De Filippi. Nonostante il bellissimo show, qualcuno ha però avuto da ridire sui social. La polemica sarebbe stata rivolta alla conduttrice e in molti la pensano esattamente così. Ma scopriamo cosa avrebbe scatenato la polemica e perché in diversi ritengono di aver disintegrato la De Filippi.

Amici di Maria De Filippi è sicuramente uno dei programmi più amati e seguiti dagli italiani.

I giovani concorrenti che ogni anno decidono di sfidarsi tra i banchi della scuola, sono delle promesse che molto spesso raggiungono incredibile successo. Tra i più amati di questa edizione troviamo sicuramente Mida, Holden, Gaia, Petit, Dustin, Marisol e molti altri ancora. Durante la prima puntata del Serale, mandata in onda sabato in prima serata, è emerso però un dettaglio disturbante che avrebbe rovinato lo show.

Ma cosa è accaduto? E perché tutti quanti starebbero accusando la mitica Maria De Filippi?

Maria De Filippi accusata durante la puntata del Serale

La prima puntata del Serale è stata un grandissimo successo per quanto riguarda gli ascolti, le esibizioni dei ragazzi e le gag divertenti tra i prof (come il guanto di sfida). Nonostante questi momenti bellissimi, però, in molti si sono rattristiti per l’uscita del cantante Ayle e quella del ballerino Kumo, eliminato durante il ballottaggio finale contro Lil Jolie. Proprio quest’ultimo frangente avrebbe scatenato una grandissima polemica sui social.

La motivazione non sarebbe però l’eliminazione del giovane ragazzo, ma piuttosto la reazione esternata da un’agitatissima Lil Jolie.

Vogliono eliminare la monnezza dai programmi #Mediaset colpevolizzando #BarbaraDUrso (sotto testata giornalistica, al massimo è colpa di Crippa, Direttore di VideoNews)… e poi vedi al sabato sera su #Canale5 un attacco di panico in un REGISTRATISSIMO #Amici23 DA VOMITO!! pic.twitter.com/VeriQUemEt — Francesco (@CIAfra73) March 24, 2024

L’ansia di Lil Jolie in prima serata

Durante il ballottaggio, Kumo e Lil Jolie hanno dovuto esibirsi per convincere i tre giudici a non essere eliminati. Mentre il ragazzo stava ballando, la cantante ha però avuto una reazione molto forte e ha cominciato ad avere un attacco di panico. A questo punto Maria si è alzata e si è avvicinata alla ragazza, dicendole di calmarsi e di fare dei respiri profondi. Inutile dire che la cosa non è piaciuta a molti utenti, i quali avrebbero preferito un taglio da parte degli autori di Amici e che tali immagini non fossero state mostrate ai telespettatori per rispetto della ragazza. “Da vomito!” Qualcuno scrive addirittura sui social.

Un momento sicuramente molto forte, che ha visto la cantante Lil Jolie in seria difficoltà e avrebbe scatenato un putiferio contro Maria De Filippi.