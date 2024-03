Alfonso Signorini allibito: “Ti taglio la testa!” | Dopo la rissa nel backstage scattano le minacce orrende

Alfonso Signorini completamente allibito dopo la rissa nel backstage. La cosa è proseguita poi con delle minacce orrende.

L’ultima puntata del Grande Fratello ha fatto parlare di sé, non tanto per il nome della vincitrice Perla, quanto piuttosto per la furiosa rissa avvenuta nel backstage. Alfonso Signorini è rimasto allibito dalla cosa e, in queste ore, sono emerse ulteriori minacce veramente sconvolgenti. Ma cosa è accaduto negli studi di Cinecittà? Scopriamolo subito insieme, grazie alle rivelazioni di Fanpage.it.

Questa edizione del Grande Fratello si è conclusa con le due finaliste Beatrice e Perla e la vittoria di quest’ultima concorrente.

Tuttavia, nonostante i festeggiamenti e la gioia del momento, qualcuno ha trovato il pretesto perfetto per litigare. La cosa è avvenuta proprio dopo la fine della puntata, nei backstage della trasmissione mentre tutti quanti stavano andando via. I protagonisti della rissa furiosa sono stati Massimiliano Varrese e Josh Rossetti, fratello della concorrente Greta Rossetti e fidanzato di Monia La Ferrera.

A scatenare la gelosia di Josh è stato proprio l’attore ed ex gieffino, reduce da alcuni trascorsi equivoci con Monia La Ferrera all’interno della Casa.

La rissa avvenuta nel backstage lontano da Alfonso Signorini

Sui social sono quindi circolate delle immagini in cui Josh si è avvicinato alla macchina di Varrese, urlandogli di scendere e di affrontare le cose da uomo a uomo. L’attore è però rimasto in macchina, scatenando la furia del fratello di Greta che ha cominciato a colpire tutto quello che aveva attorno. Il giorno dopo sono poi arrivate le scuse e Josh si è giustificato dicendo di essere cascato nelle provocazioni di Massimiliano. Dopo qualche ora dalla rissa sfiorata, Josh è stato invitato dal giornalista Gabriele Parpiglia in una diretta radio del programma Turchesando.

Durante la telefonata, però, l’ira ragazzo scoppia nuovamente, ed egli ha cominciato ad offendere gravemente il giornalista: “Io ti compro a te e alla tua trasmissione. Ti metto in casa mia a fare il nano da giardino.”

Io sconvolta dalle minacce che ha ricevuto Gabriele Parpiglia da un omuncolo.

“Io ti compro”

“Ti metto a casa mia a fare il nano da giardino”

“Ti tolgo tutto”

“Se ti devo cavare gli occhi, io cavo gli occhi”

“Non ti preoccupare Milano è piccola”

Inorridita🤮 #grandefratello pic.twitter.com/zt8k80hfRl — Martina Turina 🌈 (@MartinaTurina) March 26, 2024

Le parole di Gabriele Parpiglia

Nonostante Josh sia stato invitato più e più volte a smettere di offendere il giornalista, ha poi continuato: “Io sono cresciuto in mezzo alla strada, se ti devo cavare gli occhi te li cavo! Non ti preoccupare che Milano è piccola. Gabriele, non fare il fenomeno perché quanto è vero Dio..” I toni si sono poi sempre più alzati e il ragazzo ha persino ammesso: “Io sono abituato a spaccare i crani. Mio padre ha fatto 15 anni di galera. Io ti taglio la testa, Gabriele”.

Dopo questa scioccante intervista, Fanpage.it ha mostrato la risposta di Parpiglia sui social, in cui ha rivelato: “Non amo i processi sui social e non li farò adesso, dinanzi ad una situazione vergognosa e senza precedenti. Ma so che con ogni mezzo questa violenza sarà punita e con ogni mezzo legale non mi fermerò mai!”. Una situazione veramente delicata, che ha visto diverse persone prendere le parti del giornalista e affossare l’irruenza del fratello di Greta Rossetti.