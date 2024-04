Diletta Leotta torna agli anni 2000, il look total denim detta legge: la nuova tendenza per la primavera

Diletta Leotta e la nuova moda lanciata tutta anni 2000. Un total denim che ha fatto impazzire tutti quanti sui social.

Diletta Leotta, oltre ad essere una bellissima donna, è anche una grande icona di stile che in molti prendono come fonte d’ispirazione. In queste ore il volto di DAZN ha sfoggiato un look total denim che ha spiazzato i followers. Si tratta della nuova tendenza per la primavera? Ma ecco il fantastico outfit della mitica Diletta, che ricorda lo stile tipico negli anni 2000.

Da diverso tempo a questa parte il vintage è tornato di moda, e tutto quello che ricorda gli ultimi anni ‘90 o i primi del 2000 è super apprezzato dalle persone.

Il denim è quindi sicuramente un tessuto super in voga, come le maglie con stampe divertenti, accessori colorati e maxi-bag spaziose e versatili. Ad essere una paladina della moda e della tendenza è sicuramente Diletta Leotta. La donna è particolarmente conosciuta dalle persone per essere il volto di DAZN e per apparire molto spesso sul piccolo schermo.

Durante una sua recente intervista, la donna ha sfoggiato un look che ha fatto impazzire i suoi seguaci. Ecco quale nello specifico.

Diletta Leotta e la nuova tendenza per la primavera

Come detto in precedenza, la nuova tendenza per la primavera è tutta anni duemila e i negozi si stanno già riempendo di abiti e accessori alla Paris Hilton. La Leotta non è sicuramente rimasta indietro e lo ha dimostrato durante un’intervista per Stasera c’è Cattelan, lo show in onda su Rai 2. Dopo la serata, la donna ha deciso di condividere alcuni momenti dietro le quinte, taggando il nome del brand che l’ha vestita.

Non ci sono sicuramente parole per descrivere la perfezione e lo stile di Diletta, e i followers sono impazziti per i suoi pantaloni.

Il look di Philosophy che ha fatto impazzire la rete

La donna ha deciso infatti di indossare un pantalone super a vita bassa, con centinaia e centinaia di glitter. Ha abbinato poi una camicetta corta, con un gilet identico al pezzo di sotto. Il brand prescelto da Diletta è Philosophy, noto marchio di lusso amato e acquistato dagli italiani. Nelle foto pubblicate sui social ha incluso anche il proprio cagnolino di nome Lillo e tutti i suoi fan hanno apprezzato la sua presenza.

Insomma, la Leotta è sempre un passo avanti e in pochi possono batterla quando si tratta di moda e tendenze.