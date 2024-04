Mara Maionchi incastrata dalla foto: ecco cosa nasconde tra le mura di casa | Che imbarazzo

La foto che ha incastrato la mitica Mara Maionchi. Ecco cosa nasconde dentro le mura della propria casa. Da non crederci.

Mara Maionchi è un famoso personaggio dello spettacolo amatissimo dal grande pubblico. Attraverso il suo modo diretto di dire le cose la donna è riuscita ad essere uno dei migliori giudici di X-Factor. Insomma, nonostante i suoi 74 anni, Mara rimane un icona a tutti gli effetti. Casa Magazine, proprio in queste ore, ha deciso di mostrare ai fan della donna la sua abitazione. Il modo in cui ha deciso di arredarla non è certamente passato inosservato.

Qualcuno ha però notato un dettaglio veramente assurdo. Ecco quindi cosa nasconde la Maionchi dentro le mura della propria casa!

Mara Maionchi è una grande professionista in campo discografico e, negli ultimi anni, ha fatto anche diverse apparizioni televisive, diventando così uno dei personaggio dello spettacolo più iconici. In molti se la ricorderanno nei panni di giudice di X Factor, anche se la donna è da sempre una produttrice discografica di grande spessore. Vista la sua passione per la musica, Mara abita da diverso tempo a questa parte a Milano.

Attualmente il suo bellissimo appartamento si trova a Gorgonzola, nella periferia della città lombarda. Grazie a Casa Magazine è ore possibile dare una sbirciatina al suo interno.

La casa di Mara Maionchi e i segreti al suo interno

Entrando dentro la dimora della Maionchi è possibile notare immediatamente la sua preferenza i toni caldi. Subito dopo l’ingresso vi è un lungo corridoio, con pareti color senape che accompagnano l’ospite verso il bellissimo soggiorno. Il divano ha una simpatica stampa floreale, mentre le due poltrone creano un po’ di contrasto con uno sbarazzino motivo a righe. La sala da pranzo ha al centro un elegante tavolo rotondo in vetro, mentre le pareti sono arricchite con quadri di un noto pittore di Ferrara.

La stanza affaccia poi su un suggestivo giardino interno, addobbato con piante, fiori e decorazioni di vario genere.

Cosa nasconde la donna in una libreria

Anche il bagno, la cucina e la camera da letto hanno dei colori tenui e caldi come protagonisti. Tornando però nel salotto della Maionchi è possibile scorgere un dettaglio nascosto: in mezzo alla libreria ricca di manoscritti, coppe e fotografie, si trovano tre Tapiri oro di Striscia la Notizia. La donna li ha ricevuti nel corso degli anni in seguito ad alcune gaffes e momenti divertenti.

Un dettaglio che ha sicuramente attirato l’attenzione delle persone e fatto sorridere i suoi numerosi estimatori.