Alfonso Signorini annientato, nuova delusione per l’amato conduttore: “… È stato rifiutato”

Ennesima delusione per il noto conduttore televisivo Alfonso Signorini. In queste ore non si sta sentendo parlare d’altro.

Dopo mesi e mesi, questa edizione del Grande Fratello è giunta al suo termine. Nonostante Alfonso Signorini possa finalmente godersi un po’ di relax, l’uomo sarebbe tornato al centro di alcune polemiche online. Il conduttore avrebbe infatti ricevuto una grossa delusione che non è certamente passata inosservata agli occhi dei più attenti. Ma cosa è accaduto? Scopriamolo subito.

Questa edizione del Grande Fratello ha fatto chiacchierare moltissimo e, nonostante le telecamere siano spente da qualche settimana, continua a farlo.

I concorrenti della casa più spiata d’Italia si stanno godendo il loro momento di relax e fama. Anita condivide le sue giornate con Alessio, Letizia con Paolo, Beatrice è tornata a casa dai propri figli e Perla ha ritrovato l’amore perduto per Mirko. Quest’ultima coppia ha da sempre ricevuto un sacco di seguito e i Perletti continuano a seguirli appassionatamente anche fuori dalle telecamere.

Nonostante ciò, non è tutto oro quel che luccica e, proprio in queste ore, il conduttore del reality Alfonso Signorini avrebbe ricevuto una grossa batosta.

Alfonso Signorini e la delusione di queste ore

La vincitrice Perla, proprio in queste ore, è stata invitata da Silvia Toffanin a Verissimo, accompagnata dal suo Mirko e da Greta. Il “triangolo” ha infatti creato un sacco di dinamiche all’interno della casa ed ha appassionato diverse persone. Eppure quest’anno il Grande Fratello non ha registrato un gran numero di ascolti e si era persino sentito parlare di una possibile cancellazione dal palinsesto della trasmissione. Una vera e propria delusione per Alfonso Signorini che si è persino trovato costretto ad anticipare la finale del GF.

La dinamica Mirko, Perla e Greta avrebbe inoltre annoiato il pubblico anche fuori dalla casa più spiata d’Italia. Ecco perché.

Il flop di Verissimo contro Terra Amara

La puntata di Verissimo con Perla, Greta e Mirko come ospiti è andata in onda in contemporanea a Terra Amara (fiction particolarmente amata e seguita dagli italiani). Gli ascolti avrebbero visto una supremazia netta della serie turca rispetto alla pagina sugli ex concorrenti della casa del Grande Fratello. Silvia Toffanin avrebbe infatti ottenuto il 15.9% di ascolto, rispetto al 18,8% di Terra Amara. Qualcuno ha quindi deciso di commentare sui social così: “Lo speciale #GrandeFratello è stato visibilmente rifiutato dal pubblico di #Canale5”.

E tu che ne pensi? Sei ancora appassionato al “triangolo” dei tre o credi che la questione abbia esaurito il suo ciclo vitale?