Mondo dello spettacolo in tilt, la rivelazione della Diva è straziante: “Quando sarò morta…”

La rivelazione della diva che ha mandato in tilt tutto il mondo dello spettacolo. Le sue parole hanno spezzato il cuore a tutti quanti.

In queste ore una famosa diva dello spettacolo ha compiuto delle dichiarazioni molto pesanti. La donna in questione è Shannen Doherty di Streghe, un personaggio amato da milioni di fans in tutto il mondo. L’attrice sta lottando dal 2015 con il tumore al seno e, vista la sua salute, ha preso in considerazione la possibilità di morire e di lasciare tutto quanto ai suoi cari. Delle parole sicuramente molto toccanti che hanno spezzato il cuore di tutti quanti.

Tutti ci ricorderemo della bellissima Shannen Doherty, una delle protagoniste della famosissima serie Streghe.

L’attrice, da diversi anni a questa parte, sta combattendo contro un terribile tumore al seno al quarto stadio. Durante una puntata del suo podcast ‘Let’s Be Clear with Shannen Doherty’, la donna ha spiegato che, dopo l’inziale remissone, il cancro è tornato una seconda volta nel 2020. Una storia di grandissimo impatto che ha permesso alle persone di immedesimarsi nei suoi racconti e di avere maggiore forza interiore.

Sempre durante una puntata del medesimo podcast, Shannen ha parlato del suo bellissimo rapporto con la madre, e del suo timore di abbandonarla precocemente.

La diva dello spettacolo e la sua malattia

Da quando la malattia si è ripresentata, Shannen ha dichiarato che la sua unica preoccupazione e priorità è la propria madre. Da quel momento in poi ha infatti passato quanto più tempo possibile assieme al sangue del suo sangue. La diva ha spiegato: “La mia prima priorità al momento è mia mamma, so che sarà difficile se dovessi morire prima di lei”. Un’affermazione molto pesante ma che, purtroppo, potrebbe concretizzarsi nel prossimo futuro. Nonostante ciò, l’attrice sta cercando in ogni modo di curare la propria salute, per prolungare la sua vita e godersi tutto ciò che ama di più.

Per cercare di aiutare la propria madre, Shannen ha già cominciato a vendere i propri averi.

La passione di Shannen Doherty

Shannen Doherty ha raccontato di avere una grande passione per i mobili e per l’antiquariato. Tuttavia, a forza di acquistare ciò che più le piaceva, si è ritrovata con magazzini pieni di oggetti. “Non voglio che mia mamma debba occuparsi di tutta quella roba, quattro magazzini pieni di mobili, perché sono fissata con i mobili” ha aggiunto la 52enne. Per cercare quindi di non recare impaccio alla madre, l’attrice ha deciso di cominciare a venderli uno ad uno e, con i soldi ottenuti, di portarla con sé in villeggiatura: “Posso portare mia mamma in vacanza con tutti quei soldi in più e non devo toccare i miei risparmi, che servono per prendermi cura delle persone a cui voglio bene quando sarò morta”.

Una rivelazione certamente straziante che, tuttavia, sottolinea l’incredibile e bellissimo cuore di Shannen Doherty.