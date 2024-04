Andrea Giambruno beccato in flagrante dopo lo scandalo: ecco dove lo rivedremo | Le foto clamorose

Dopo lo scandalo, Andrea Giambruno è tornato al centro dell’attenzione. L’uomo è stato beccato il flagrante e presto potremo rivederlo in tv.

Andrea Giambruno, ex della Premier Giorgia Meloni, è stato al centro di diverse polemiche negli ultimi mesi. Nonostante lo scandalo epocale che ha visto l’uomo come protagonista, il giornalista è stato beccato nuovamente in flagrante. Le immagini parlano chiaro e in queste ore si stanno già ipotizzando alcune teorie interessanti sul suo futuro. Ecco cosa è accaduto.

Andrea Giambruno è un giornalista e conduttore televisivo che, per diversi anni, ha fatto coppia fissa con Giorgia Meloni.

Negli ultimi mesi il suo nome è balzato ulteriormente agli onori della cronaca dopo una serie di fuori onda resi noti al pubblico da Striscia La Notizia. La trasmissione avrebbe infatti mostrato come Andrea avesse compiuto dei chiari riferimenti sessuali ad alcune sue colleghe, con tanto di commenti sessisti e misogini. Dopo poco, la premier ha deciso di annunciare su X la rottura con l’uomo, dissociandosi da ogni sua azione.

Andrea Giambruno è tornato però ad attirare l’attenzione mediatica grazie una foto resa nota dal giornalista Giuseppe Candela.

Andrea Giambruno e la foto in cui è stato beccato

In queste ore è circolata un’immagine sui social che non è certamente passata inosservata. La foto ritrae Andrea al fianco di Alfonso Signorini, invitato da quest’ultimo per il party del suo compleanno. Inutile dire che numerosi utenti in rete si sono immediatamente chiesti cosa abbiano da condividere i due e, soprattutto, perché siano così amici. Alcuni di essi hanno addirittura dato fiato a un’ipotesi decisamente esplosiva.

Ebbene sì, sembrerebbe che presto potremmo tornare a vedere Giambruno in televisione dopo il recente esilio. Ecco dove.

Andrea Giambruno al compleanno di Alfonso Signorini.

(Fonte 361Magazine) pic.twitter.com/1lUhU87tAI — Giuseppe Candela (@GiusCandela) April 7, 2024

L’indiscrezione divenuta virale sui social

Secondo alcuni commenti, sembrerebbe che Andrea e Alfonso siano così in buoni rapporti per un secondo fine. Qualcuno pensa infatti che Giambruno potrebbe essere uno dei prossimi concorrenti della casa più spiata d’Italia: quella del Grande Fratello. “E perché ho come la sensazione che a Settembre va a fare il Grande Fratello?” qualcuno scrive su X. Altri hanno persino notato che Signorini non ha invitato alcun concorrente di questa edizione della trasmissione ma che, piuttosto, appare soltanto Cesara Bonamici.

Una foto che quindi non è passata inosservata e che ha sollevato un sacco di teorie. Voi che ne pensate?