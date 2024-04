Simona Ventura massacrata dopo la diretta, ll commento velenoso fa scalpore: “Non è un bel vedere!”

Simona Ventura è stata massacrata dopo la diretta. Sono volate offese per la conduttrice: ecco il commento divenuto virale sui social.

La nota conduttrice Simona Ventura è stata massacrata dopo la diretta. La scena ha lasciato gli utenti in rete senza parole. Ma cosa è accaduto? E perché tutti quanti non stanno parlando d’altro in queste ore? Scopriamolo subito insieme nel seguente articolo.

Simona è senza ombra di dubbio una delle colonne portanti della televisione italiana. Grazie alla sua spontaneità è riuscita ad entrare nel cuore di milioni di spettatori.

Attualmente la donna sta ricoprendo il ruolo di conduttrice nella trasmissione Citofonare Rai 2 al fianco di Paola Perego, sua grande amica oltre che collega. Il programma sta riscontrando un sacco di seguito e, sinora, vanta risultati di share assolutamente apprezzabili.

Proprio durante la diretta è avvenuta però una scena che ha lasciato il pubblico senza parole. Ecco cosa è accaduto in queste ore.

Simona Ventura e la paralisi in diretta

Citofonare Rai 2 è una “casa” in cui le coinquiline Paola e Simona invitano abitualmente ospiti, artisti o imitatori. E spesso le due conduttrici propongono degli sketch divertenti, facendo ridere lo studio intero. Essendo quindi un luogo in cui le due amano mostrarsi al pubblico al naturale e senza affettazioni, Simona ha deciso di presentarsi in puntata nonostante portasse ancora addosso i segni di un’evidente paresi facciale. La donna ha poi deciso di giustificarsi, affermando che l’inconveniente le capiterebbe abitualmente a causa del freddo: “Mi sto curando”, ha infine aggiunto.

Fatto sta che in molti hanno deciso di criticare la decisione di Simona di presentarsi in puntata.

Certo che in Rai potevano consigliarle di non andare in onda. In un lavoro che si basa molto sull’immagine, non è un bel vedere onestamente. Non bisogna per forza sempre esserci. Auguri di pronta guarigione comunque. #simonaventura #citofonarerai2 pic.twitter.com/MM5MO3rhPM — Master-CiaoMaurizio (@MasterAb88) April 7, 2024

Il commento divenuto virale sui social

Proprio subito dopo la diretta un utente ha deciso di scrivere sui X: “Certo che in Rai potevano consigliarle di non andare in onda. In un lavoro che si basa molto sull’immagine, non è un bel vedere onestamente. Non bisogna per forza sempre esserci. Auguri di pronta guarigione comunque”. Nei commenti tutti sostengono questa teoria e avrebbero preferito che Simona si assentasse alla puntata di Citofonare Rai 2.

Insomma, nonostante Simona abbia agito con la massima professionalità, qualcuno ha comunque avuto da ridire con questo commento velenoso.