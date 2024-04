Valeria Marini, ecco dove vive oggi la Diva del Bagaglino | Il suo attico a Piazza di Spagna è un trionfo di lusso

Tutti conosciamo Valeria Marini, ma quanto sappiamo del suo rifugio personale? Ecco l’attico che rispecchia al 100% il suo glamour.

Valeria Marini, icona del glamour italiano, continua a incantare il pubblico non solo con il suo carisma sullo schermo, ma anche con il suo stile di vita sontuoso.

Tra le vie storiche di Roma, la Diva del Bagaglino ha scelto di stabilire la sua dimora in un luogo che riflette perfettamente il suo status di regina dello spettacolo.

Il suo attico a Piazza di Spagna non è solo un’abitazione, ma un santuario del lusso, dove ogni dettaglio è un’ode all’eleganza e al prestigio.

In questo articolo esploreremo i dettagli di questo rifugio di stile e raffinatezza, dove ogni angolo sembra trasudare il fascino inconfondibile di Valeria Marini.

Attico lussuoso con vista sul cuore di Roma: ecco dove abita

Nata a Roma il 14 maggio 1967, Valeria Marini, attrice e imprenditrice di successo, ha scelto di abitare in un meraviglioso attico situato proprio nel cuore pulsante del centro storico romano. Sebbene abbia trascorso la sua infanzia a Cagliari, la sua città natale, è a Roma che ha trovato il suo rifugio definitivo. L’abitazione di Valeria è incastonata in uno dei palazzi storici più suggestivi di Roma, con vista panoramica su una delle piazze più belle del mondo. Di fronte a sé, si staglia l’inconfondibile scalinata della Trinità dei Monti, un’icona di eleganza e grandiosità. Gli interni dell’attico rispecchiano perfettamente il concetto di “stellare” al quale Valeria fa riferimento con entusiasmo: luminosi, spaziosi e arricchiti da un arredamento moderno ed elegante.

Tra gli ampi spazi dell’abitazione, spiccano dettagli raffinati come un camino e un tavolino dorati, che conferiscono un tocco di lusso e sontuosità all’ambiente. Scalinate trasparenti, una zona beauty nella camera da letto e una tastiera del letto in tessuto imbottito bianco e beige contribuiscono a creare un’atmosfera di raffinato comfort. In ogni stanza, le pareti sono adornate da fotografie che narrano la straordinaria carriera della celebre showgirl, testimoniando i suoi successi e il suo indiscusso talento.

Il frutto degli sforzi della Diva del Bagaglino

Tuttavia, dietro il lusso e lo sfarzo dell’attico romano si nasconde una storia di determinazione e sacrificio. In un’intervista a Repubblica, Valeria ha rivelato di aver acquistato la sua dimora con i frutti del proprio lavoro, pagando interamente il mutuo con le proprie risorse. “Questa casa è il mio nido, la mia tana che mi sono conquistata da sola“, ha sottolineato con orgoglio. L’appartamento rappresenta il culmine dei suoi desideri, il sogno che finalmente si è avverato dopo anni di impegno e dedizione: “Ho scelto tutto io, nei minimi dettagli: dai pavimenti in marmo, alla scala, ai soffitti dorati. Questo appartamento mi rilassa e mi rigenera, è la batteria che mi ricarica“.

Dal 2015, Valeria ha fatto dell’attico romano il suo rifugio privilegiato, un’oasi di pace e serenità in mezzo al caos della vita quotidiana. Ogni dettaglio dell’abitazione è stato scelto personalmente dalla showgirl, riflettendo il suo gusto sofisticato e la sua personalità vibrante. Dai pavimenti in marmo ai soffitti dorati, ogni elemento contribuisce a creare un ambiente che Valeria definisce come una vera e propria fonte di energia positiva.