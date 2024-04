Enrica Bonaccorti in crisi, scatta la confessione piccante: “… dovevo denudarmi” | Imbarazzo alle stelle

La confessione piccante della conduttrice Enrica Bonaccorti. Imbarazzo alle stelle per la donna e i fan. Ecco cosa è accaduto.

Enrica Bonaccorti è una grande della televisione italiana e ha condotto molte trasmissioni Rai. In queste ore la conduttrice ha fatto una confessione molto piccante, che ha lasciato a bocca aperta i suoi fan. Il dettaglio è trapelato durante una lunga intervista per il Corriere della Sera. Ma di cosa si tratta nello specifico e perché se ne sta parlando?

Tutti noi ci ricorderemo alla perfezione della bellissima Enrica Bonaccorti in qualità di conduttrice della trasmissione Non è la Rai.

La donna ha spesso condiviso il piccolo schermo al fianco della mitica Raffaella Carrà e milioni di spettatori ne hanno apprezzato la solida professionalità. Durante una sua recente intervista per il Corriere della Sera la donna ha voluto parlare della sua carriera, dei suoi amori e persino di alcuni retroscena hot che in pochi si sarebbero aspettati. Una confessione in particolar modo ha attirato l’attenzione del pubblico.

Ecco però nel dettaglio alcune rivelazioni di Enrica durante la sua intervista. Le parole della donna non sono certamente passate inosservate.

La carriera di Enrica Bonaccorti e la sua confessione

Durante l’intervista la donna ha parlato della sua esperienza con Non è la Rai e di alcuni personaggi come Antonella Elia che l’hanno fatta faticare durante la trasmissione. Oltre a ciò, Enrica ha raccontato del suo amore per Renato Zero: “Ci eravamo conosciuti a Piazza Navona, il nostro ufficio a cielo aperto. Avevamo 20 anni, con Renato mi si era sciolto il cuore, sentivo che dentro aveva una forza esplosiva.” La conduttrice ha persino rivelato che il cantante le aveva chiesto di sposarla durante una sera di follia, ma di essersene dimenticato subito dopo.

Dopodiché la Bonaccorti ha raccontato di cosa significasse essere una donna “tanta” e formosa al tempo in cui ha deciso di cominciare a fare televisione.

L’operazione della conduttrice

I fan della donna si ricorderanno sicuramente delle sue splendide forme che, tuttavia, Enrica detestava moltissimo. Le continue battute degli uomini la mettevano a disagio e non riusciva ad apprezzare minimamente il proprio seno. Così è giunta alla decisione di sottoporsi ad un intervento chirurgico per diminuirlo: “Quelle come me non venivano prese sul serio, non sembravano intelligenti.. Sono stata una cretina, era il 1981 e le donne cominciavano a rifarselo finto.” Dopodiché ha aggiunto: “Avevo passato tre provini al Teatro Argentina, sarei stata Costanza, la moglie di Mozart. In una scena dovevo denudarmi il busto. Ho pensato al mio senone e mi sono decisa.”

Insomma, un retroscena di Enrica Bonaccorti che non tutti si sarebbero aspettati ma che evidenzia una tendenza purtroppo comune all’epoca dei suoi esordi.